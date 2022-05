Nieudana próba zamachu na Putina? Ukraiński wywiad poinformował o zdarzeniu

Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego w wywiadzie dla Ukraińskiej Prawdy przekazał, że po wybuchu wojny na Ukrainie, którą na pełną skalę Rosja rozpoczęła 24 lutego, doszło do nieudanej próby zamachu na życie Władimira Putina. – Była próba dokonania zamachu na Putina – powiedział Kyryło Budanow.

Szef ukraińskiego wywiadu nie ujawnił wielu szczegółów. Kyryło Budanow stwierdził, że nieudaną próbę mieli przeprowadzić „przedstawiciele Kaukazu”. – To była całkowicie nieudana próba, ale to naprawdę się stało. To było około dwa miesiące temu. Powtarzam, ta próba się nie powiodła. To wydarzenie nie miało rozgłosu, ale miało miejsce – dodał.

Wojna na Ukrainie. Pierwszy wyrok dla rosyjskiego żołnierza

Rosja zaatakowała Ukrainę 24 lutego. Od tego czasu żołnierze najechanego przez agresora kraju dzielnie się bronią, a w ostatnich dniach przeprowadzają skuteczne kontrataki w okolicach Charkowa. Plan Moskwy dotyczący szybkiego zajęcia Kijowa i zainstalowania marionetkowego rządu nie powiódł się. Z powodu konfliktu zbrojnego już ponad 6 mln Ukraińców opuściło swoje domy, a wielu z nich znalazło schronienie w Polsce.

Armia podległa Władimirowi Putinowi atakuje zarówno cele militarne jak również obiekty zamieszkałe przez ludność cywilną. W poniedziałek 23 maja ukraiński sąd skazał na dożywocie rosyjskiego żołnierza za zabicie nieuzbrojonego cywila. To pierwszy wyrok, który zapadł w procesie dotyczącym zbrodni dokonanych przez Rosjan w czasie inwazji na Ukrainę.







