NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Rzecznik Kremla atakuje polskie władze. Najnowsze informacje z 24 maja

W poniedziałek 23 maja prezydenci Rosji i Białorusi spotkali się w Soczi na południu Rosji. W trakcie spotkania padły kłamliwe słowa na temat naszego kraju. Łukaszenka stwierdził, że Polska zamierza „odbić” zachodnią część Ukrainy i Białorusi

- Europa ciągle za mało pomaga Ukrainie. Dlatego rozmawiam tutaj ze światowymi liderami, którzy nie zdają sobie sprawy z tego, jak kluczowe są te wydarzenia. Niektórzy chcieliby powrotu stanu sprzed wojny, jakby nic się nie stało, a to jest niemożliwe. Pokój można przywrócić tylko, gdy rosyjscy żołnierze wyjdą z Ukrainy, a ta zostanie odbudowana - mówił premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z TVP

W czasie wirtualnego spotkania państw wspierających Ukrainę w wojnie z Rosją 20 krajów, w tym Polska, zadeklarowało nowe dostawy broni dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Według szefa amerykańskiego departamenty obrony, oprócz Polski wśród chętnych znalazły się Włochy, Dania, Gracja i Norwegia

Petro Poroszenko w najnowszym wywiadzie przestrzega przed kryzysem, który może być następstwem rozpętanej przez Rosję wojny na Ukrainie. Może on dotknąć nawet 20 proc. świata

Administracja prezydenta USA rozważa wysłanie do Kijowa kilkudziesięciu żołnierzy SOF, aby chronili ambasadę w Kijowie. Podejmowaniu decyzji towarzyszą obawy, jak taki scenariusz zostałby potraktowany przez Rosjan

Władimir Putin najpóźniej w przyszłym roku straci władzę w Rosji? Taki scenariusz rysuje przed nami były szef MI6, Richard Dearlove. W rozmowie z „New York Post” przedstawił nawet następcę Putina

7:12 Ukraina zakazała poruszania się w pobliżu granicy z Białorusią. - Ograniczenia obowiązują do końca stanu wojennego - donosi administracja obwodowa Równego 6:52 Dmitrij Pieskow nie szczędził gorzkich słów pod adresem Polski . Wypowiedź rzecznika Kremla to pokłosie decyzji polskich władz o zerwaniu umów gazowych z Rosją



Rzecznik Kremla zaatakował polski rząd. „Stosunek do Rosji jest bliski szaleństwu” 6:31 W obwodzie charkowskim prowadzone jest śledztwo ws. śmierci 38-letniego Wołodymyra Kotenko ze wsi Mala Rohan, którego samochód został zestrzelony przez Rosjan 15 marca z czołgu



twitter.com 6:15 W sumie od 24 lutego br. armia rosyjska przeprowadziła na Ukrainę 1474 ataki rakietowe, używając 2275 różnych pocisków. Zdecydowana większość z nich została wycelowana w obiekty cywilne. W ciągu niespełna trzech miesięcy rosyjskie samoloty i śmigłowce przeprowadziły ponad 3000 ataków lotniczych - poinformował Wołodymyr Zełenski w swoim najnowszym wystąpieniu. 6:10 Starbucks w Rosji nie będzie dłużej trwał w zawieszeniu i zadecydował o zamknięciu 130 lokali. Od drugiego tygodnia marca i tak były one zamknięte



Stan zawieszenia trwa od dwóch miesięcy. Starbucks zadecydował, co z kawiarniami w Rosji 6:05 Dziś minister spraw zagranicznych RP Zbigniew Rau spotka się z szefową niemieckiej dyplomacji Annaleną Baerbock podczas roboczej wizyty w Niemczech. Głównym tematem rozmów będzie wojna w Ukrainie.

Pierwszy rosyjski żołnierz skazany za zbrodnie wojenne dokonane na Ukrainie. Sąd w Kijowie wydał wyrok