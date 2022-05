Rosjanie urządzili „nową Buczę” na południu Ukrainy. „Gwałcone są tam malutkie dzieci”

Podczas trwającego Forum Ekonomicznego w Davos ukraińska rzeczniczka praw człowieka przemawiała w Russia War Crimes House – wcześniej był to pawilon zarezerwowany dla Rosjan, jednak w tym roku znajduje się tam wystawa, na której uwieczniono rosyjskie zbrodnie. Jak cytuje agencja Interfax-Ukraina, Ludmyła Denisowa mówiła właśnie o zbrodniach, których Rosjanie wciąż dopuszczają się na terytorium Ukrainy.

Rzeczniczka zaalarmowała, że Ołeksandriwka w obwodzie chersońskim na południu kraju stała się „nową Buczą”, gdzie „z jakiegoś powodu gwałcone są malutkie dzieci”. Poinformowała, że trzyletni chłopiec zmarł po zgwałceniu przez Rosjan, sześciomiesięczna dziewczynka została zgwałcona łyżeczką do herbaty, dziewięciomiesięczna dziewczynka została zgwałcona świeczką, a roczny chłopiec zmarł po zgwałceniu przez pięciu Rosjan. Zmarły też dwuletnie bliźnięta.

Denisowa podała, że zbrodni dokonano w kwietniu, gdy wieś była okupowana przez Rosjan. – Federacja Rosyjska ma taką samą taktykę — systemowo, wszędzie wykorzystywać brutalnie gwałt i inne formy przemocy seksualnej — powiedziała. – Ze strachem zastanawiamy się, co odkryjemy, kiedy wyzwolony zostanie Mariupol, kiedy wyzwolone będą inne miasta obwodu chersońskiego, zaporoskiego, donieckiego, ługańskiego — dodała.

„Nowy plan Marshalla” w Davos

Ze zdalnym przesłaniem do uczestników Forum zwrócił się już prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, a w Davos pojawi się delegacja rządowa Ukrainy wysokiego szczebla. Jeden z głównych tematów rozmów, również w kuluarach, to wsparcie gospodarcze i „nowy plan Marshalla„ dla Ukrainy. W tym roku w Davos nie pojawił się żaden rosyjski polityk. Główne hasło forum gospodarczego „Historia w punkcie zwrotnym – polityka rządów i strategie biznesowe” nawiązuje jednoznacznie do wojny na Ukrainie.





