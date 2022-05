Turcja nie chce Finlandii i Szwecji w NATO. Jasna deklaracja Stoltenberga

Podczas Forum Ekonomicznego w Davos szef NATO Jens Stoltenberg mówił o swoim przekonaniu, że uda mu się rozwiać obawy Turcji dotyczące wniosków Finlandii i Szwecji o przystąpienie do sojuszu. Zaznaczył, że jest optymistą, jeżeli chodzi o przyjęcie obu krajów do NATO. Wcześniej premier Hiszpanii potwierdził, że Finowie i Szwedzi wezmą udział w najbliższym szczycie NATO, którego gospodarzem będzie Madryt.

Z kolei jak podaje Sky News, szef tureckiego MSZ poinformował, że przedstawiciele Szwecji i Finlandii mają jeszcze przed szczytem przyjechać do Turcji, aby przedyskutować sprzeciw Ankary wobec dołączenia tych dwóch krajów do NATO. Mevlut Cavusoglu powiedział dziennikarzom, że delegacje spotkają się z rzecznikiem prezydenta Ibrahimem Kalinem i tureckim wiceministrem spraw zagranicznych Sedatem Onalem.

Stacja przypomina, że prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan zapowiedział, iż Turcja może zawetować wszelkie próby przystąpienia Szwecji i Finlandii do NATO. Wcześniej przywódca tureckiej Partii Narodowego Działania, która jest sprzymierzona z prezydentem Erdoganem, stwierdził, że Turcja powinna rozważyć opuszczenie NATO, jeśli zostanie zmuszona do zatwierdzenia członkostwa Szwecji i Finlandii.

Turcja blokuje akcesję Szwecji i Finlandii do NATO

W środę 18 maja Finlandia i Szwecja złożyły – na ręce sekretarza generalnego NATO – formalne wnioski o przyjęcie obu krajów do Sojuszu. Jednak do przyjęcia nowych państw niezbędna jest zgoda wszystkich członków. Tymczasem prezydent Turcji zapowiedział, że jego kraj nie poprze kandydatury Finlandii i Szwecji do NATO. Recep Tayyip Erdogan stwierdził, że w obu państwach schronienie znalazły osoby powiązane z Partią Pracujących Kurdystanu lub muzułmańskim duchownym Fethullahem Gulenem, który według władz Turcji miał stać za nieudanym zamachem stanu w kraju, do którego doszło w lipcu 2016 roku.

– Jesteśmy wrażliwi, ponieważ bronimy naszych granic przed atakami organizacji terrorystycznych. Sojusznicy z NATO nigdy nie wspierali Turcji w walce z Kurdami – mówił przywódca przed parlamentarzystami rządzącej krajem Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP). Polityk ponownie podkreślił, że zarówno Szwecja, jak i Finlandia nie zgodziły się na wydanie 33 obywateli. – A więc nie oddajecie nam terrorystów, ale prosicie nas o członkostwo w NATO? NATO jest organizacją działającą na rzecz bezpieczeństwa. Dlatego nie może być zgody, by ta organizacja została pozbawiona bezpieczeństwa – komentował turecki przywódca.

