Rosjanie kradną zboże z ukraińskich statków. Zdjęcia satelitarne dowodem

Do sieci trafiły zdjęcia satelitarne, pokazujące rosyjskie statki, na które załadowywane jest kradzione zboże. Fotografie datowane są na okres między 19 a 22 maja i pokazują rosyjskie okręty: Matros Pozynich oraz Matros Koshka. Oba zacumowane są w porcie w Sewastopolu, tuż przy silosach ze zbożem.

Fotografie firmy Maxar ujrzały światło dzienne w okresie wzmożonych obaw o nadchodzący globalny kryzys żywieniowy, spowodowany blokowaniem ukraińskich portów, mającym zastopować eksport zbóż z tego kraju.

W oświadczeniu ukraińskich urzędników ze Stratcom Centre UA czytamy o „Nowych zdjęciach satelitarnych od Maxar Technologies, pokazujących skradzione ukraińskie zboże podczas załadunku na rosyjskie statki na Krymie”.

Wojna na Ukrainie spowoduje światowy głód?

Brytyjski minister transportu Grant Shapps obawia się, że głód spowodowany brakiem zboża wyprodukowanego na Ukrainie może spowodować więcej ofiar niż sama wojna. Nie jest w swoich obawach osamotniony.

Wojna, którą Władimir Putin rozpoczął na Ukrainie, może mieć katastrofalne skutki nie tylko dla obywateli zaatakowanego kraju, ale także dla państw znajdujących się na innym kontynencie. Ukraina jest jednym z największych eksporterów zbóż, przede wszystkim pszenicy, a w najbliższych miesiącach nie dostarczy na rynek nawet połowy zakontraktowanych plonów.

A co z przyszłym rokiem? Pomimo trwającej od trzech miesięcy wojny Ukraina zdołała rozpocząć kampanię siewną, choć szacunki mówią, że tereny upraw będą do 30 proc. mniejsze niż w 2021 r. Należy ostrożnie zakładać, że w przyszłym roku Ukraina dalece ograniczy eksport zbóż i płodów rolnych, by mieć żywność potrzebną dla swoich obywateli.







