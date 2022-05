Media: Putin przeżył pięć prób zamachu. Obecnie ukrywa się w bunkrze

Dziennikarze „Bilda” zwracają uwagę na fakt, iż sprowadzający śmierć i cierpienie na Ukrainę Putin sam żyje w ciągłym strachu o własne życie. Rosyjski przywódca, który grozi światu atomową zagładą, miał przeżyć już pięć prób zamachu, z czego ostatnią w marcu, krótko po inwazji na Ukrainę. Informował o tym szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Kyryło Budanow.

– To była całkowicie nieudana próba, ale to naprawdę się stało. To było około dwa miesiące temu. Powtarzam, ta próba się nie powiodła. To wydarzenie nie miało rozgłosu, ale miało miejsce – podkreślał w wywiadzie dla „Ukraińskiej Prawdy” Budanow.

Brytyjskie dzienniki „The Telegraph” i „The Sun” podały, że po marcowym zamachu Putin znacząco podniósł poziom zabezpieczeń. Od tamtej pory nieustannie towarzyszyć mają mu snajperzy, a ona sam, kiedy nie występuje publicznie, ukrywa się w odosobnionym bunkrze. Dodatkowo przed każdym posiłkiem pożywienie prezydenta Rosji sprawdzają na sobie testerzy, którzy muszą skosztować wszystkich jego potraw i napojów. Putin nosi też specjalne rękawiczki przeciwko truciznom kontaktowym.

Władimir Putin schorowany?

Dziennikarze przypominają, że Putin jak mało kto potrafi bronić się przed wszelkimi metodami zamachów. Sam w końcu stosował część z nich na swoich politycznych przeciwnikach. „Bild” pisze jednak, że władca Rosji ma dodatkowo problemy zdrowotne. Rosyjscy dziennikarze śledczy mówią o „długiej liście chorób i urazów”, utrzymywanej w tajemnicy. Lekarze mają strzec Putina przez całą dobę.







Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport





Czytaj też:

W Rosji szykuje się zmiana prawa. Ma wspomóc potencjał militarny kraju