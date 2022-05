NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Ławrow ostro odpowiedział Morawieckiemu, silne eksplozje w Zaporożu

Andrzej Duda podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos mówił o wojnie na Ukrainie. Prezydent poinformował, że Polska przekazała Ukrainie czołgi w dużej liczbie. – Podjęliśmy taką decyzję, gdyż uznaliśmy, że to jest w jakimś sensie nasz obowiązek jako sąsiada Ukrainy, żeby taką pilną pomoc przekazać – stwierdził prezydent

Doradca Szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy skrytykował niektórych uczestników Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Mychajło Podolak zareagował na sugestie, aby wrócić do negocjacji z Kremlem i robienia interesów z Rosją

Od wielu tygodni nasilają się spekulacje dotyczące stanu zdrowia Władimira Putina. Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Kyryło Budanow powiedział w wywiadzie dla „Ukraińskiej Prawdy”, że prezydent Rosji choruje na „kilka poważnych chorób”, w tym na raka. – W pełni potwierdzamy tę informację – zaznaczył

Rosja i Chiny zorganizowały wspólne manewry po raz pierwszy od 24 lutego, kiedy to pierwszy z tych krajów zaatakował Ukrainę. Informację na ten temat podał „The New York Times”

„Pan Bondarew nie jest już z nami, raczej jest przeciwko nam” – oświadczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow w reakcji na rezygnację z funkcji radcy Rosji przy ONZ. Borys Bondarew odszedł ze służby, potępiając wojnę w Ukrainie. Powody podał w oświadczeniu

Rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu stwierdził we wtorek, że Rosja celowo opóźnia inwazję na Ukrainę. Tłumaczył, że ma to służyć przede wszystkim „uniknięciu ofiar wśród cywilów”

Niemiecki „Bild” w oparciu o informacje ukraińskiego wywiadu poinformował o nieudanym marcowym zamachu na Władimira Putina. Ujawnił też, że przebywa on w odosobnionym bunkrze i nie zje posiłku, zanim nie sprawdzą go specjalni testerzy

7:41 Francuskie armatohaubice CAESAR trafiły w ręce armii ukraińskiej



twitter.com 7:20 Siergiej Ławrow odniósł się do słów premiera Mateusza Morawieckiego, który wezwał Norwegię do podzielenia się zwiększonymi zyskami ze sprzedaży surowców energetycznych. Szef MSZ Rosji ocenił, że to roszczeniowa postawa Polski, która przypomina tę ukraińską 6:58 Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew opublikował kolejne groźby pod adresem Ukrainy oraz wspierających ją państw zachodnich. Wykluczył także możliwość porozumienia z napadniętym krajem. „Wojna do gorzkiego końca. Za późno” - podsumował Miedwiediew



„Pretekst do rozpoczęcia wojny na pełną skalę”. Miedwiediew opublikował kolejne groźby 6:33 Eksplozje w Zaporożu. Alarm przeciwlotniczy w mieście ogłoszono około godziny 3:20 czasu lokalnego, a eksplozje słyszano podobno po godzinie 5:00



twitter.com 6:20 Dla 82 proc. Ukraińców jakiekolwiek ustępstwa terytorialne wobec Rosji są niemożliwe do zaakceptowania – wynika z badania opinii publicznej przeprowadzonego przez Międzynarodowy Instytut Socjologii w Kijowie (KIIS) i opisywanego we wtorek przez agencję Ukrinform 6:14 Dzisiaj Kolegium Komisji Europejskiej ma omówić propozycje dotyczące wykorzystania zamrożonych środków należących do oligarchów z Rosji na powojenną odbudowę Ukrainy.

Ujawnili nazwiska i zdjęcia „zdrajców z Mariupola”. „Na własną prośbę zmienili stronę, a teraz kpią z mieszkańców”