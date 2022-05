Gen. Skrzypczak o nowej szansie Ukraińców: To dylemat, który rozstrzygnie się w najbliższych tygodniach

Aby móc z dużą dozą prawdopodobieństwa tak oceniać sytuację, trzeba nie widzieć tego, co w skali operacyjnej dzieje się na polach Ukrainy. Przede wszystkim stawiam tezę, że teraz i przez najbliższe kilka tygodni armia rosyjska będzie najsłabsza. Słabsza już nie będzie. Przeciwnie, jeżeli nie dojdzie na Kremlu do przewrotu polityczno-wojskowego, to armia ta powoli, ale systematycznie będzie się po klęskach na Ukrainie odradzała.