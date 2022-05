Ogromny pożar w Moskwie. Kłęby czarnego dymu nad cerkwią św. Piotra i Pawła

Pożar na terenie cerkwi św. Piotra i Pawła wybuchł we wtorek 24 maja wieczorem. Świątynia znajduje się w Moskwie, w dzielnicy Lefortowo.

Potężny pożar w Moskwie. Filmy trafiły do sieci

Informacje o pożarze szybko obiegły media społecznościowe. Płomienie objęły przede wszystkim budynek gospodarczy znajdujący się na terenie cerkwi. Pożar miał zająć ok. 150 metrów kwadratowych.

Na miejscu szybko pojawili się strażacy, którzy jeszcze przed północą ugasili ogień.

Na razie nie sa znane przyczyny pożaru. Nie podano też informacji o stratach.

Cerkiew św. Piotra i Pawła

Cerkiew Świętych Piotra i Pawła to prawosławna świątynia położona w moskiewskiej dzielnicy Lefortowo. To jedna z najstarszych świątyń w Moskwie. Pierwsza cerkiew na miejscu obecnie istniejącej świątyni została zbudowana do 1613, a jej patronem był św. Mikołaj Cudotwórca. W jej poświeceniu brał udział Mikołaj I, pierwszy car z dynastii Romanowów, który zastąpił na carskim tronie polskiego królewicza Władysława Wazę, kończąc tym samym okres Wielkiej Smuty.

W 1711 roku drewniany budynek zastąpiono cerkwią murowaną. W świątyni przetrwało oryginalne XVIII-wieczne wyposażenie. Cerkiew nigdy w swojej historii nie była zamykana, pozostawała czynna także w okresie radzieckim.

