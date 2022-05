Elżbiety II może zabraknąć na Platynowym Jubileuszu. „Wózek nie wchodzi w rachubę”

Elżbieta II obchodzi w tym roku 70-lecie swojego panowania. Głównie uroczystości mają odbyć się 2 czerwca podczas tradycyjnej parady wojskowej „Trooping the Colour”. Jednak 96-letniej monarchini może na tych uroczystościach zabraknąć. Brytyjski „The Telegraph” informuje, że choć znaczna część obchodów ma odbyć się przed Pałacem Buckingham, to królowa nie weźmie w nich udziału. To nie pierwszy raz, gdy Elżbiety II może zabraknąć podczas oficjalnych uroczystości.

Wcześniej monarchini nie wygłosiła przemówienia podczas otwarcia parlamentu w Londynie. Na wydarzeniu zastępował ją syn, książę Karol. Następca brytyjskiego tronu ma również zająć miejsce królowe podczas uroczyste parady wojskowej. Z drugiej strony „The Telegraph” pisze, że wciąż jednak jest nadzieja, że królowa weźmie udział przynajmniej w części uroczystości. Mówi się o tym, że królowa pojawi się na słynnym balkonie pałacu.

Elżbieta II porusza się na wózku?

W mediach pojawiają się doniesienia o tym, że Elżbieta II nie jest już w stanie poruszać się o własnych siłach. Spekuluje się, że z królową kilka razy rozmawiano, aby skorzystała z wózka inwalidzkiego podczas publicznych wystąpień. Przed dwoma tygodniami „Daily Mail” donosił, że doradcy Pałacu Buckingham opracowali „dyskretną trasę dla wózków inwalidzkich” jako część planu awaryjnego, aby królowa jednak pojawiła się na otwarciu parlamentu. Jedno ze źródeł tabloidu powiedziało, że wszystko odbyłoby się w absolutnej dyskrecji, a królowa nie pokazałaby się na wózku publicznie.

Z kolei amerykański „The Daily Beast” twierdzi, że królowa ma wózek, ale nie jest do niego „przykuta”. Poruszającą się na wózku królową ma widzieć wyłącznie jej najbliższe otoczenie, które składa się ze starannie wyselekcjonowanego personelu. Pałac stanowczo odmówił komentowania doniesień o tym, że królowa korzysta z wózka. Królewski ekspert w rozmowie z „Bildem” podkreślał, że publiczne wykorzystanie wózka przez królową „nie wchodzi w rachubę”.

Królowa Elżbieta II pojawiła się publicznie w nowym Queenmobile

W ostatni poniedziałek Elżbieta II zaskoczyła Brytyjczyków swoja obecnością na Chelsea Flower Show. To jedna z najbardziej prestiżowych na świecie wystaw ogrodniczych, organizowanych corocznie na terenach wokół szpitala królewskiego w londyńskiego dzielnicy Chelsea. Zgodnie z tradycją, są na niej obecni również członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej. Elżbieta II pojawiła się na wydarzeniu w nowym Queenmobile. To wykonany na specjalne zamówienie i kierowany przez szofera wózek golfowy brytyjskiej monarchini.

