Rosjanie zapewniają, że przepuszczą statki z ukraińską żywnością. Ale chcą zniesienia części sankcji

Rosyjska Agencja informacyjna Interfax, powołując się na słowa wiceministra spraw zagranicznych Andrieja Rudenko, poinformowała, że Rosja jest gotowa zapewnić humanitarny korytarz dla opuszczających Ukrainę statków z żywnością. – Zawsze jesteśmy gotowi do dialogu ze wszystkimi, którzy dążą do pokoju, do pokojowego rozwiązania problemów – oświadczył Rudenko. – Musimy anulować restrykcje, które zostały wprowadzone przeciwko rosyjskiemu eksportowi – zaprezentował warunek.

Kwestia eksportu żywnościi udrożnienia przepływu ukraińskich statków z żywnością przez Morze Czarne jest coraz pilniejszym problemem. Eksperci już alarmowali, że Rosyjska inwazja na Ukrainę może spowodować światowy kryzys żywnościowy. Ukraina należy bowiem do światowej czołówki jeżeli chodzi o sprzedaż żywności – opowiada m.in. za połowę światowego eksportu oleju słonecznikowego, jest też jednym z największych dostawców kukurydzy i pszenicy.

Brytyjczycy rozmawiali z NATO o korytarzu na Morzu Czarnym

Brytyjski minister transportu Grant Shapps mówił o swoich obawach, że głód spowodowany brakiem zboża wyprodukowanego na Ukrainie może spowodować więcej ofiar niż sama wojna. Dlatego plan utworzenia na Morzu Czarnym korytarza bezpieczeństwa był przedmiotem rozmów Brytyjczyków z krajami NATO. Do działań chciał włączyć się również Egipt.

Według „The Times”, sojusznicze marynarki wojenne miałyby oczyścić obszar wokół Odessy z rosyjskich min, by chronić statki z ukraińskim zbożem. Rozmieszczone miałyby zostać też pociski dalekiego zasięgu, by powstrzymać rosyjskie próby sabotażu korytarza. Pod koniec marca pojawiały się informacje, że Rosjanie blokowali ukraińskie statki z żywnością.

Czytaj też:

Rosja zaanektuje Białoruś? Putin naciska na Łukaszenkę. „Dojdzie do tego, gdy uda się go przydusić”