Nieznane zdjęcia z młodości Elżbiety II w nowym filmie. BBC pokazała zwiastun

Królowa Elżbieta II po raz pierwszy umożliwiła BBC dostęp do materiałów nakręconych przez nią, jej rodziców, księcia Filipa i innych członków rodziny królewskiej. Nagrania z prywatnego archiwum posłużyły do stworzenia dokumentu „Elizabeth: the Unseen Queen”, który będzie wyemitowany po raz pierwszy w niedzielę 29 maja, na kanale BBC One oraz BBC iPlayer. W filmie zebrano nagrania ukazujące życie królowej od dzieciństwa do momentu koronacji w wieku 27 lat, w 1953 roku, a narratorką będzie monarchini.

Filmowcy z BBC Studios przejrzeli ponad 400 rolek filmów, znajdujących się w Królewskiej Kolekcji w archiwum Brytyjskiego Instytutu Filmowego (BFI). Odkryli też zagubioną kronikę przekazaną królowej oraz nagrania zza kulis wydarzeń państwowych.

Wśród materiałów włączonych do dokumentu znalazł się m.in. film nakręcony w 1947 roku. Można na nim zobaczyć, jak członkowie rodziny królewskiej odpoczywają na pokładzie pancernika HMS Vanguard, który był wykorzystywany podczas oficjalnych wizyt, m.in. w RPA.

Fragment zamieszczono w zwiastunie, który opublikowała BBC.

Pierścionek zaręczynowy od księcia Filipa i chwile z rodziną

Większe emocje wśród sympatyków Elżbiety II może budzić film, na którym zarejestrowano pierwszą dłuższą wizytą księcia Filipa na zamku w Balmoral w 1946 r., jeszcze zanim książę Filip i księżniczka Elżbieta zaręczyli się. BBC otrzymała też dostęp do nagrania, na którym młoda Elżbieta ogląda pierścionek zaręczynowy.

Poza tym w 75-minutowym dokumencie zostaną przedstawione wspólne chwile księżniczki spędzone z jej wujem, księciem Jerzym, który zginął w katastrofie lotniczej w 1942 roku, oraz ostatnia wizyta króla Jerzego VI w Balmoral w 1951. Widzowie zobaczą też archiwalne nagrania przedstawiające księżniczkę Elżbietę jako młodą matkę, z dziećmi – księciem Karolem i księżniczką Anną.

Premiera filmu jest związana z Platynowym Jubileuszem, czyli obchodami 70-lecia panowania monarchini.

