Teren zakładów Azowstal nakręcony z drona. Ogromna skala zniszczeń

„Tyle pozostało po zakładach Azowstal w Mariupolu po tym, jak na miejsce przyszedł »ruski mir«” – napisał korespondent TVP Tomasz Jędruchów. Na zdjęciach z drona widać zgliszcza po intensywnych walkach na terenie zakładów.

Ukraiński kombinat metalurgiczny został założony w 1930, należy do Grupy Metinvest, kontrolowanej przez najbogatszego Ukraińca, Rinata Achmetowa. Achmetow w kwietniu zapowiedział, że po wojnie ma zamiar współfinansować odbudowę Mariupola, a jego firma nigdy nie będzie działała pod rosyjską okupacją.

18 maja do wiadomości publicznej została podana informacja o poddaniu się obrońców Azowstalu. Był to ostatni punkt oporu Ukraińców w doszczętnie zniszczonym Mariupolu. 25 maja Denys Prokopenko, dowódca broniącego się w kombinacie pułku Gwardii Narodowej Azow poinformował, że otrzymał od dowództwa wojskowego Ukrainy rozkaz o zaprzestaniu walk. Został on umotywowany chęcią uratowania życia i zdrowia żołnierzy. Mariupol bronił się heroicznie przez 86 dni.

Niepewny los bohaterskich obrońców Mariupolu

Rosyjscy okupanci wywieźli co najmniej tysiąc obrońców Azowstalu na teren tzw. Donieckiej Republiki Ludowej. Ciężko ranni trafili do szpitala w Nowoazowsku, pozostali zostali osadzeni w byłej kolonii karnej w Ołeniwce. Dalsze zapowiedzi Rosjan budzą obawy o życie ukraińskich żołnierzy. Rosyjska propaganda określała ich mianem „nazistów”. Lider separatystycznej republiki Denis Puszylin zapowiedział, że zostaną oni postawieni przed sądem.

– Więźniowie z Azowstalu są przetrzymywani na terenie Donieckiej Republiki Ludowej – mówił Denis Puszylin, lider separatystycznej ukraińskiej Donieckiej Republiki Ludowej (nieuznawanej na arenie międzynarodowej). – Planowane jest również zorganizowanie międzynarodowego trybunału na terenie republiki – dodał.

