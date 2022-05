Zamordowała ciężarną żonę Polańskiego. Teraz prawdopodobnie wyjdzie na wolność

W świetle nowego prawa w stanie Kalifornia, wniosek Krenwinkel o zwolnienie z więzienia będzie ponownie rozpatrzony. Rada ds. zwolnień warunkowych musi wziąć pod uwagę, że w chwili popełniania zbrodni kobieta była bardzo młoda, a teraz nie stanowi już zagrożenia dla społeczeństwa.

Jak podaje The Guardian, po zaopiniowaniu wniosku przez radę trafi on do gubernatora Gavina Newsoma, a ten ma podjąć decyzję do końca tego roku.

„Helter Skelter” i „Śmierć świniom”

Patricia Krenwinkel była jedną z czterech osób, które w sierpniu 1969 r. wdarły się do domu Romana Polańskiego i zamordowały jego ciężarną żonę Sharon Tate, polskiego producenta filmowego Wojciecha Frykowskiego, dziedziczkę kawowej fortuny Abigail Folger, stylistę Jaya Sebringa oraz 18-letniego Stephana Parenta. Kolejnej nocy pozbawili życia małżeństwo Leno i Rosemary LaBianca.

Krenwinkel pytana podczas procesu o to, co czuła w trakcie popełniania zbrodni wskazała, że nic. „Co właściwie jest tu do opisywania? Zrobiłam to i czułam, że to właściwe” – mówiła wówczas.

W chwili zbrodni miała 22 lata i to ona była autorką krwawych napisów „Helter Skelter” i „Śmierć świniom” w domu małżeństwa LaBianca. Udowodniono jest zadźganie Abigail Folger oraz ugodzenie w brzuch widelcem Rosemary LaBianca. Jak mówiła potem, zrobiła to wszystko, bo Charles Manson kazał jej zrobić „coś, co zrobiłaby czarownica”.

Proces rodziny Mansona

Członkowie sekty zostali aresztowani po tym, jak Susan Atkins, przebywająca w areszcie jako podejrzana o inne morderstwo, chwaliła się innym osadzonym, że brała udział w morderstwach w domu Polańskiego i LaBianca.

Wszystkie cztery osoby skazano w 1971 roku na karę śmierci. Jednak rok później zmieniono karę na dożywotnie więzienie ponieważ Sąd Najwyższy w Kalifornii uznał, że przepisy sankcjonujące karę śmierci mają wadę prawną.

Patricia Krenwinkel ma dziś 74 lata i jest pierwszą osobą z sekty, która prawdopodobnie opuści więzienie. Podobne wnioski złożyli jeszcze Leslie Van Houten i Charles „Tex” Watson, ale sąd się do nich nie przychylił. Susan Atkins zmarła w więzieniu w 2009 roku, a przywódca sekty Charles Manson w 2017 roku.

