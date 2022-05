Zaskakujące doniesienia. Córka Putina zastąpi go na Kremlu?

Takie spekulacje są podsycane doniesieniami o poważnych schorzeniach i operacjach, które ma przechodzić głowa Federacji Rosyjskiej. Profil Generał SVR na Telegramie (należący do byłego agenta rosyjskich służb o pseudonimie „Wiktor Michajłowicz”) ocenia, że Katerina Tichonowa jest osobą, co do której byłby konsensus kremlowskich decydentów. Warto dodać, że ten profil publikuje informacje z kręgu bliskiego Putinowi.

„Twardogłowy”

Według Generała SVR, na czele państwa powinien stanąć „twardogłowy” sekretarz rady bezpieczeństwa, 70-letni Nikołaj Patruszew. Tichonowa „stworzyłaby jego przeciwwagę i tym samym zagwarantowałaby stabilność w reżimie Putina” – pisze „Bild”.

Tichonowa znalazła się na listach osób objętych sankcjami przez USA, Wielką Brytanię i UE. Posiadająca wykształcenie ścisłe córka Putina kieruje moskiewską firmą, która – zdaniem rządu USA – popiera swymi działaniami rosyjski rząd i przemysł obronny. Jest najmłodsza z rodzeństwa.

Kolejne dyskusje z Putinem

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz oraz prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiali w sobotę z Władimirem Putinem. Biuro prasowe Niemiec poinformowało, że 80 minutowe połączenie telefoniczne odbyło się z inicjatywy Scholza.

Rozmowa toczyła się wokół wojny w Ukrainie. Jak podało biuro prasowe niemieckiego rządu, kanclerz Scholz i prezydent Macron zaapelowali do rosyjskiego przywódcy o natychmiastowe zawieszenie broni i wycofanie rosyjskich wojsk. Ponadto wezwali także Putina do podjęcia poważnych, bezpośrednich negocjacji z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i znalezienia dyplomatycznego rozwiązania konfliktu.

