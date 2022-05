Niespokojnie na granicy polsko-białoruskiej. Białorusini zaatakowali polski posterunek

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej pozostaje napięta. Choć wywołany przez reżim Aleksandra Łukaszenki kryzys migracyjny przez ostatnie miesiące wyhamował, wciąż nie brakuje prowokacji i prób wdarcia się na teren Polski.

Jak informuje Straż Graniczna, w ciągu minionej doby, z Białorusi nielegalnie usiłowało przedostać się do Polski siedem osób. Byli to obywatele Sudanu, Erytrei, Iraku i Syrii. Do prób nielegalnego przekroczenia granicy dochodziło na odcinkach strzeżonych przez pograniczników z Białowieży, Kuźnicy i Dubicz Cerkiewnych. W Czeremsze posterunek polskich służb został obrzucony przez Białorusinów kamieniami. „Nikt nie doznał obrażeń” – czytamy w raporcie.

Zapora na granicy polsko-białoruskiej

W połowie maja Straż Graniczna informowała, że na ukończeniu jest już budowa zapory na granicy polsko-białoruskiej. Ostatecznie inwestycja ma zostać skończona w czerwcu 2022 roku. Prace prowadzone są jednocześnie na kilku odcinkach granicy. Kolejne elementy ogrodzenia powstają między innymi na terenie podległym placówkom Straży Granicznej w Kuźnicy, Mielniku, Narewce, Michałowie oraz Białowieży.

19 maja Straż Graniczna przekazała, że wykonawcy są gotowi do przekazania w najbliższym czasie ukończonych odcinków. Przęsła zamontowane są na długości prawie 90 km. Powstało już 90 proc. drogi technicznej wzdłuż bariery.

Bariera będzie miała ponad pięć metrów wysokości. Całość będzie zwieńczona zasiekami z drutu kolczastego. Pod zaporą nie będzie się też można przekopać, bo od razu skończy się to interwencją polskich służb. Perymetria zapewniać ma precyzyjny sygnał i obecność Straży Granicznej w ciągu 5-10 minut.

