Niemiecki dziennik Die Welt: Niemcy mogą przyczynić się do umocnienia Prawa i Sprawiedliwości

Chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, że postawa Polski wobec ogarniętej wojną Ukrainy budzi podziw na całym świecie. Wystarczy przytoczyć choćby słowa ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce Marka Brzezinskiego, który określił nasz kraj mianem „humanitarnego supermocarstwa”.

„W Polsce, która przyjęła już 3,5 miliona uchodźców z Ukrainy, dostarcza broń do tego kraju i świadczy ogromną pomoc humanitarną, kurs polskiego rządu wobec Ukrainy spotyka się z aprobatą społeczeństwa (...) Dla Ukraińców Polska stała się najważniejszym partnerem, przed Wielką Brytanią i USA” – napisał Philipp Fritz w artykule, opublikowanym w sobotę w dzienniku Die Welt.

„Kaczyński chce wykorzystać ten nastrój i prestiż”

Zdaniem Fritza, zdecydowana postawa wobec napaści na Ukrainę przyczynia się wzrostu notowań Prawa i Sprawiedliwości. Kolejnego wzrostu należy spodziewać się po odblokowaniu przez Komisję Europejską funduszy na Krajowy Plan Odbudowy.

Biorąc pod uwagę komunikaty napływające z Warszawy i Brukseli, wydaje się to kwestią najbliższych dni. W związku z tym, lider PiS przygotowuje już swoje ugrupowanie do wyborów parlamentarnych, które odbędą się jesienią przyszłego roku.

„Kaczyński chce wykorzystać ten nastrój i prestiż Polski jako kluczowego kraju NATO. Zanim wysoka inflacja i napięcia społeczne zmienią klimat” – twierdzi Fritz.

„Łajanie promieniuje daleko poza środowisko PiS”

Niemiecki publicysta uważa, że jest jeszcze jeden ważny czynnik, który może przyczynić się do wzrostu poparcia partii rządzącej w naszym kraju. Chodzi o postawę rządu Niemiec wobec wojny na Ukrainie. Fritz przytoczył choćby cytat Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, że „Niemcy przez dziesięciolecia budowali siłę militarną Putina. A teraz składają deklaracje, za którymi nie idą czyny”.

To odniesienie do oskarżeń Warszawy wobec Berlina ws. opisywanej już przez nas wymiany czołgów. Przypomnijmy, że Polska przekazała Ukrainie ok. 240 czołgów T-72, a w zamian miała otrzymać od Niemiec czołgi Leopard 2A7. Do tej pory nie trafił nad Wisłę ani jeden. Rząd Niemiec tłumaczył, że Bundeswehra ma zaledwie ok. 50 sztuk tych nowoczesnych maszyn, a kolejne muszą po prostu zostać wyprodukowane.

„Łajanie promieniuje daleko poza środowisko PiS. Polskie społeczeństwo jest rozczarowane niezdecydowaną i niezrozumiałą polityką Berlina w sprawie kryzysu ukraińskiego. I to właśnie Niemcy mogą przyczynić się do umocnienia władzy PiS” – skwitował publicysta.

Czytaj też:

Ratowanie twarzy Putina. Scholz i Macron krok po kroku realizują swój plan