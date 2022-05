Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Wąsik o terminie oddania zapory i polemikach z Ochojską

Wiceszef MSWiA był gościem programu „24 PYTANIA" w Polskim Radiu 24. Maciej Wąsik mówił, że do wiadomości na temat kryzysu na granicy polsko-białoruskiej trzeba podchodzić z taką samą ostrożnością jak do fejków kremlowskich. – Kiedy był kryzys na granicy polsko-białoruskiej, to odnosiłem wrażenie, że część mediów przepisuje narrację białoruską, ale to się działo z nienawiści do rządu i upolitycznienia mediów, źle życzyli rządowi. Przytoczona przez pana „Gazeta Wyborcza” należy do tej grupy. Totalna opozycja prowadzi politykę donoszenia na Polskę – ocenił.

Wiceszef MSWiA był też pytany o polemiki z europosłanką Janiną Ochojską, która w kwietniu oskarżała polskie władze o ludobójstwo. Do wpisu dołączyła nagranie dzieci uchodźców koczujących w śniegu, kilka metrów od granicy.

– Wchodzę w polemiki, bo nie mają one najmniejszego sensu – powiedział o wpisach Janiny Ochojskiej wiceszef MSWiA. Był też pytany o sytuację na granicy polsko-białoruskiej – czy jest spokojniej, czy kryzys się zaostrza w czasie wojny na Ukrainie.

Zapora na granicy z Białorusią. Wąsik o terminie oddania

– Codziennie Straż Graniczna informuje o próbach nielegalnego przekraczania granicy, ale jest ich coraz mniej. To liczby nieporównywalne z tym, co działo się jesienią ubiegłego roku, ale dzieje się tak też dlatego, że kończymy budowę zapory na granicy z Białorusią. Zobowiązaliśmy się jako rząd, że do końca czerwca zapora będzie gotowa i wszystko wskazuje na to, że dotrzymamy tego terminu – zadeklarował minister. Dodał, że rząd w sposób oczywisty wspiera działania służb na granicy z Białorusią. – Już nie ma takiego pola do nielegalnej migracji jak było to w zeszłym roku – stwierdził. – Poinformujemy opinię publiczną o oddaniu tej zapory do użytku oficjalnie – dodał.

Janina Ochojska regularnie oskarża polskie władze o fatalne traktowanie uchodźców przy granicy i wini polskie władze za przyczynienie się do ich śmierci. W maju dziennikarz Piotr Czaban zeznawał ws. śmierci dwóch cudzoziemców przy granicy polsko-białoruskiej. „Te ofiary obciążają panów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika” – oceniła wówczas Ochojska.

