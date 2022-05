Decyzja Bidena rozczarowała Ukrainę. Arestowycz: Bez tej broni zwycięstwo mało prawdopodobne

Od pewnego czasu w mediach pojawiały się spekulacje na temat możliwego przekazania Ukrainie artylerii rakietowej M270 MLRS lub HIMARS. Pojawiły się jednak obawy o wykorzystanie tej broni do ataków na cele położone w głębi Rosji, co mogłoby doprowadzić do eskalacji konfliktu. Do obaw tych odnosił się także Joe Biden, kiedy ogłaszał decyzję negatywną dla Ukraińców.

– Nie wyślemy Ukrainie systemów rakietowych, którymi mogą uderzyć wewnątrz Rosji – mówił prezydent Stanów Zjednoczonych. Według m.in. CNN Biały Dom rozważał wysłanie na Ukrainę systemów rakietowych, które w zależności od posiadanej amunicji mogą wystrzeliwać rakiety na odległość od 32 do nawet 300 kilometrów. Ten dalszy zasięg sprawiałby, że zagrożone zostałoby terytorium Rosji położone daleko od frontu. Na taką ewentualność USA i ich sojusznicy nie chcą się jednak zgodzić.

Arestowycz komentuje brak rakiet. Mówi o szansach na zwycięstwo

Decyzję Amerykanów skomentował ze strony ukraińskiej doradca prezydenta Zełenskiego, Ołeksij Arestowycz. Stwierdził, że w razie braku dostaw systemów rakietowych militarne zwycięstwo nad Rosją jest „mało prawdopodobne”. Polityk podkreślał, iż tego typu uzbrojenie jest niezbędne dla niepodległości Ukrainy. Tłumaczył, że wystarczyłoby zaledwie 20 takich systemów, by odmienić bieg wojny.

Arestowycz zapewniał, że Ukraińcy amerykańskich rakiet użyliby wyłącznie w celach obronnych. Jego zdaniem wojsko ukraińskie pozbawione systemów MLRS nadal będzie w stanie ustabilizować linię frontu, ale też będzie musiało pogodzić się z utratą Chersonia, Ługańska, Doniecka i części obwodu zaporoskiego.







