Ukraina wygrywa wojnę? Gen. Skrzypczak dla „Wprost”: Sytuacja Rosji się komplikuje

Informacje docierające z pola walki, dodam, że wieloźródłowe, nie dowodzą obrazu porażki rysowanej w mediach. Choć można odnieść wrażenie, że im bardziej apokaliptyczny obraz rysuje ekspert, tym media chętniej w swoich przekazach się nim posiłkują. A że nie ma to nic wspólnego z rzeczywistą sytuacją na polu walki, to nie ma to znaczenia. Ma być apokaliptycznie. Ma wiać trwogą.