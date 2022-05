Agencja prasowa krytykowana za prorosyjskie słownictwo. Rzecznik MSZ Ukrainy pokazał poprawioną wersję

Rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy „zaczepił” na Twitterze Reutersa. Ołeh Nikołenko wstawił zdjęcie artykułu, jaki pojawił się w renomowanej agencji prasowej. Tytuł tekstu brzmiał „Promoskiewski region chersoński rozpoczyna eksport zbóż do Rosji”. Dalej zaznaczono, że materiał jest omówieniem artykułu, który zamieściła rosyjska agencja TASS.

Wojna Rosja – Ukraina. Rzecznik ukraińskiego MSZ Ołeh Nikołenko krytykuje Reutersa

Rzecznik ukraińskiego MSZ zaapelował, aby Reuters „nie promował propagandowego słownika rosyjskiego”. Wyjaśnił, że w tytule zamiast słów „promoskiewski region chersoński” należało użyć wyrażenia „okupowany przez Rosjan region chersoński”, a termin „eksport zbóż” w rzeczywistości oznacza „wysyłkę skradzionego zboża”.

Z kolei w tekście znalazło się wyrażenie „Administracja Wojskowo-Cywilna”, które według Nikołenki powinno być opisane jako „rosyjska administracja okupacyjna”. Po uwadze tytuł tekstu został poprawiony i zamiast „promoskiewskiego regionu chersońskiego” widnieje „kontrolowany przez Rosję ukraiński region chersoński”.

Wojna na Ukrainie. Rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych znowu uderza w agencję

Reutersa po raz kolejny upomniał także rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych. Tym razem poszło o artykuł, w którym przywódca samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej Denis Puszylin informował o pierwszym statku towarowym, który opuścił Mariupol od czasu zajęcia miasta przez Rosję. Stanisław Żaryn zarzucił agencji wprowadzenie zamieszania w sferze informacyjnej.







Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport







Pierwsza uwaga dotyczyła tego, że materiał sugerował istnienie konfliktu pomiędzy Ukrainą i Rosją. Rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych podkreślił, że Rosja jako agresor prowadzi wojnę przeciwko Ukrainie. Druga sprawa związana była z nazwaniem Doniecka „prorosyjskim lub ukraińskim regionem separatystycznym”. Żaryn wyjaśnił, że „separatystyczne” zapędy w Donbasie są efektem wrogiej operacji wpływu Rosji. Dodał, że Donieck jest podobnie okupowany jak Krym.

Stanisław Żaryn o działaniach Rosji w Mariupolu

Dalej rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych zwrócił uwagę na wydźwięk tekstu, który miał sugerować, że Rosja otworzyła Mariupol do wymiany handlowej. Żaryn zaznaczył, że Rosjanie najpierw zrównali miasto z ziemią, a teraz grabią to, co zostało z jego bogactwa. Na koniec rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych podsumował, że to druga taka sytuacja od poniedziałku, w której Reuters został upomniany za język. Nawiązał tym samym do kwestii opisanej przez Nikołenkę.

Czytaj też:

Ukraiński sąd skazał Rosjan za zbrodnie wojenne. „Wina w pełni udowodniona”