Prezydent w Kairze. „80 proc. zboża w Egipcie pochodzi z Ukrainy”, „powaga sytuacji”

Prezydent Andrzej Duda udzielił komentarza dla mediów pod koniec wizyty w Egipcie. – Wizyta bardzo ważna, to pierwsza wizyta polskiego prezydenta po 30 latach, ostatnim prezydentem, który ją odbył tutaj był pan prezydent Lech Wałęsa – zaczął Andrzej Duda. Prezydent mówił, że ma nadzieję na przełomowy charakter swojej wizyty. Dodał, że w programie znalazły się m.in. rozmowy z prezydentem oraz premierem Egiptu.

– Rozmawialiśmy o sprawach najważniejszych. Kwestiach energetycznych, o przyszłych, mam nadzieję, dostawach gazu LNG do Polski, do naszego terminalu w Świnoujściu. A w przyszłości do nowego terminalu, który zamierzamy ulokować w Gdańsku – relacjonował prezydent.

80 proc. zboża w Egipcie z Ukrainy „Powaga sytuacji”

– Rozmawialiśmy o potencjalnym kontrakcie, który w tej chwili negocjowany jest, jeśli chodzi o dostawy gazu przez Unię Europejską, na poziomie UE. Oczywiście o kwestii wojny na Ukrainie i wpływu rosyjskiej agresji na politykę światową, na światowe bezpieczeństwo – mówił Andrzej Duda. Dodał, że z punktu widzenia Egiptu rosyjska agresja wpływa najbardziej na bezpieczeństwo żywnościowe.

– To był temat, który zajął nam bardzo wiele czasu. W jaki sposób doprowadzić do tego, by ziarno z Ukrainy, to, co uda się zebrać z ukraińskich pól w tym roku mogło trafić do krajów Afryki Północnej, między innymi do Egiptu. W Egipcie to aż 80 proc. zboża, które jest rocznie zużywane przez tutejsze społeczeństwo.

– Powaga sytuacji jest ogromna – zaznaczył Andrzej Duda. Odpowiadając na pytanie Egiptu o postrzeganie wojny w Ukrainie zwrócił uwagę na położenie kraju. – Egipt postrzega sytuację po swojemu, Polska ma inne problemy. Egipt zwraca uwagę na problem wojny w Syrii, relacji z Izraelem, Sudanem Południowym, gdzie są ogromne niepokoje. 6 mln uchodźców z różnych stron jest w Egipcie, Egipt musi stać na straży granic, bo tyle niepokojów jest dookoła– dodał. – Mówiłem, jak my wojnę postrzegamy i jakie widzimy możliwości zakończenia konfliktu w sposób jak najbardziej pokojowy – powiedział.

Tematem rozmów było też zatrzymanie kilkuset kontenerów z polskimi jabłkami w Egipcie. O sytuacji informował Związek Sadowników RP. – Poprosiłem pana premiera i panią minister, by znaleźć rozwiązanie. Mam nadzieję, że się ono znajdzie – mówił Andrzej Duda.

Prezydent powiedział, że spotkał się też z wieloma słowami uznania ze względu na przyjęcie uchodźców wojennych z Ukrainy przez Polskę.

Czytaj też:

Prezydent Duda spotkał się z prezydentem Egiptu. „Nowa era stosunków”