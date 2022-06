Szefowa KE dziękuje Tuskowi. „Uosabiasz nasze wartości. Wracasz do kraju, aby ich bronić”

Donald Tusk ustąpił ze stanowiska przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej. We wtorek w Rotterdamie odbył się kongres partii, na którym wybrano nowego przewodniczącego. Pierwotnie kongres miał odbyć się w listopadzie, ale ze względu na rezygnację Tuska, przyspieszono obrady. Nowym szefem EPL został dotychczasowy lider tej frakcji w europarlamencie, niemiecki polityk z ramienia CDU Manfred Weber.

Dzień później szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podziękowała Donaldowi Tuskowi za jego pracę na stanowisku przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej. „Świetne spotkanie z Donaldem Tuskiem na kongresie Europejskiej Partii Ludowej w Rotterdamie. Drogi Donaldzie, uosabiasz nasze wartości. Teraz wracasz do swojego kraju, aby ich bronić. Wielkie dzięki za niestrudzoną pracę na stanowisku przewodniczącego EPL” – napisała von der Leyen na Twitterze.

Wielu członków EPL, polityków innych frakcji i działaczy składało już Donaldowi Tuskowi podziękowania za dotychczasową działalność na arenie UE. Wśród nich znalazła się również Swiatłana Cichanouska. „Będzie nam go brakowało w roli przewodniczącego EPL. Donald zawsze umieszczał Białoruś na agendzie i był wielkim zwolennikiem nas w EPL i na całym świecie” – podkreśliła na Twitterze.

Także Webber podziękował Donaldowi Tuskowi za pełnioną funkcję. „Wojownik o wolność, odnoszący sukcesy lider partii i premier, przewodniczący Rady Europejskiej, a następnie przewodniczący naszego EPL. Jesteś wielkim Europejczykiem, polskim patriotą i wspaniałym przyjacielem. Europejczycy wiele ci zawdzięczają” – napisał.

– Już za wami tęsknie, drodzy przyjaciele. Chciałbym wszystkim podziękować. Nie mówię do widzenia. Wrócę tu w nowej roli tak szybko, jak wygram wybory w Polsce. Zrobię to również dla was. Do zobaczenia i powodzenia – powiedział Tusk podczas swojego pożegnalnego wystąpienia.

