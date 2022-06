Pierwsze takie spotkanie od napaści Rosji na Ukrainę. Papież spotkał się z nuncjuszem z Moskwy

Przypomnijmy: jednym ze skutków wojny na Ukrainie jest załamanie się eksportu zbóż z tego kraju. Rosjanie nie tylko zablokowali ukraińskie porty na morzach Azowskim i Czarnym, ale również grabią plony z okupowanym terenów.

Szantaż Rosji zmierza do wywołania klęski głodu

Eksperci tłumaczą, że okupanci chcą zdusić ukraińską gospodarkę i w ten zmusić władze Ukrainy do „negocjacji”, czyli sprawić, by uległy przynajmniej niektórym żądaniom. Zapewne liczą na to, że presję w tej kwestii będą także wywierać także inne kraje. Dlaczego?

Ukraina jest bowiem jednym z największych światowych eksporterów zbóż, przede wszystkim pszenicy, kukurydzy i jęczmienia. Jeśli eksport nie zostanie odblokowany, mieszkańcom wielu krajów w Afryce i na Bliskim Wschodzie grozi klęska głodu. Na przykład w Egipcie aż 80 proc. zbóż pochodziło właśnie znad Dniepru.

Pierwsze takie spotkanie od wybuchu wojny

W czwartek papież Franciszek spotkał się arcybiskupem Giovannim d'Aniello, który od dwóch lat pełni funkcję nuncjusza apostolskiego – czyli przedstawiciela dyplomatycznego Stolicy Apostolskiej – w Rosji. To pierwsze takie spotkanie od rozpoczęcia inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę.

Choć tematyka spotkania nie została podana opinii publicznej, można się domyślić, że dotyczyła ona m.in. właśnie starań o odblokowanie eksportu zbóż z Ukrainy. Dzień wcześniej, tj. podczas środowej audiencji, papież wygłosił bowiem apel w tej sprawie.

- Proszę o to, by nie wykorzystywać zboża, podstawowej żywności, jako broni wojennej (...) Wielkie zaniepokojenie budzi blokada eksportu zboża z Ukrainy, od którego zależy życie milionów osób, zwłaszcza w uboższych krajach (...) Kieruję żarliwy apel o to, by podjęto każdy wysiłek, by rozwiązać tę kwestię i zagwarantować powszechne prawo człowieka do odżywiania się – mówił papież.

