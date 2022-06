Prezydent Ukrainy o terenach zajętych przez Rosję. „Powierzchnia wszystkich krajów Beneluksu łącznie”

Zełenski przemawiał w czwartek przed parlamentarzystami z Luksemburga. – Wasze państwo ma mądre i niezwykle trafne motto: „Chcemy pozostać tym, czym jesteśmy” – zaczął swoje przemówienie prezydent Ukrainy. Zełenski podkreślił, że walczą o to, aby pozostać wolni, niezależni i otwarci na wszystkich Europejczyków. Dodał, że w piątek będzie setny dzień wojny na Ukrainie.

Ukraiński przywódca podkreślił, że tak naprawdę wojna zaczęła się w 2014 r., kiedy rosyjskie wojska zajęły Krym i część Donbasu. Zełeński podał, że od tego momentu do 24 lutego 2022 r. zginęło 14 tys. Ukraińców, a 1,5 miliona osób zostało zmuszonych do przesiedleń wewnątrz kraju. W wyniku tych działań Rosja kontrolowała obszar ponad 43 tys. km2 terytorium Ukrainy, co można porównać do powierzchni Holandii.

Wojna Rosja – Ukraina. Pod okupacją tereny o powierzchni Beneluksu

– Wojska rosyjskie wkroczyły do 3 620 miejscowości na Ukrainie. 1 017 z nich zostało już wyzwolonych. Na dzień dzisiejszy około 20 proc. naszego terytorium znajduje się pod kontrolą okupantów. Prawie 125 tysięcy kilometrów kwadratowych. To znacznie więcej niż powierzchnia wszystkich krajów Beneluksu łącznie. Ok. 300 tys. km kw. jest usianych minami i niewybuchami. Prawie 12 milionów Ukraińców zostało wewnętrznymi przesiedleńcami – mówił Zełenski.







Prezydent Ukrainy zaznaczył, że walki toczą się na obszarach oddalonych od siebie w linii prostej o 454 kilometry. W rzeczywistości linia frontu ma ponad tysiąc km. Zełenski podał również, że od początku wojny na Ukrainę spadło 2 478 pocisków, z czego większość była skierowana na obiekty cywilne. Ukraiński przywódca podziękował luksemburskim parlamentarzystom za wywieranie nacisku ws. sankcji na Kreml.

Wojna na Ukrainie. Wołodymyr Zełenski ostrzega przed zwycięstwem Rosji

Zełenski zwrócił również uwagę na straty zadawane Rosjanom. Liczba ofiar jest bowiem większa niż podczas 10 lat wojny w Afganistanie i obu wojen czeczeńskich. – Ale to nie powstrzymuje Rosji. To państwo nadal jest gotowe przegrywać i zabijać, zabijać ludzi – przyznał. Zdaniem polityka tylko „jedna osoba nie chce im pozwolić być takimi, jacy są”, mając na myśli Władimira Putina. Zełenski podsumował, że jeśli Rosja wygra wojnę „mroczne czasy nastaną na całym kontynencie”.

