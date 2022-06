Kolejna strzelanina w USA. Napastnik zaatakował na cmentarzu. Są ofiary

Początkowo informowano, że co najmniej dwie osoby zostały ranne w wyniku strzelaniny, która miała miejsce w czwartek 2 czerwca w amerykańskim stanie Wisconsin. Jak przekazał portal CNN, napastnik oddał „wiele strzałów” w kierunku osób, które uczestniczyły w nabożeństwie pogrzebowym.

Wśród poszkodowanych była młoda kobieta, która została przewieziona do lokalnego szpitala. Jak się wkrótce okazało nie wymagała hospitalizacji. Poważniejsze obrażenia odniosła druga osoba. Została przetransportowana helikopterem do placówki medycznej, gdzie otrzymuje dalszą pomoc. Po godz. 3:00 czasu polskiego agencja Associated Press podała, że w wyniku strzelaniny zginęły dwie osoby.

Kolejna strzelanina w USA. Atak na cmentarzu, dwie osoby nie żyją

Napastnik nie został dotychczas zatrzymany. Śledczy prowadzą działania w celu ustalenia wszelkich okoliczności zdarzenia. Apelują też do świadków i szukają tropów na nagraniach z miejskiego monitoringu. W sprawie wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Śledczy nie odnoszą się do medialnych doniesień, z których wynika, że sprawców mogło być wielu. Nie potwierdzają również, czy napastnik strzelał do osób zgromadzonych na cmentarzu, siedząc w samochodzie.

Strzelanina miała miejsce dzień po tym, jak w wyniku innej napaści z bronią w Oklahomie zginęły cztery osoby. Pod koniec maja Stanami Zjednoczonymi wstrząsnęła strzelanina w szkole w Uvalde, w stanie Teksas, gdzie zginęło 19 uczniów i dwie nauczycielki.

