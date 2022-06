Joe Biden po kolejnej masakrze w USA. „Ile jeszcze rzezi jesteśmy w stanie zaakceptować?”

Joe Biden w telewizyjnym przemówieniu zaapelował do amerykańskiego Kongresu o wprowadzenie zakazu sprzedaży broni szturmowej oraz magazynków o dużej pojemności. – Jeśli nie możemy zakazać broni szturmowej, to powinniśmy podnieść minimalny wiek jej zakupu z 18 do 21 lat – dodał prezydent USA. Biden wezwał także do wzmocnienia kontroli osób kupujących broń oraz uchylenia immunitetu prawnego dla producentów broni – podał The Guardian.

Masowe strzelaniny w USA

Odezwa Bidena miała miejsce niecały miesiąc po ataku w supermarkecie w Buffalo w stanie Nowy Jork. Napastnik zastrzelił 10 osób. Z kolei w głośnej w ostatnich dniach strzelaninie w szkole podstawowej w Uvalde w Teksasie zginęło 19 dzieci i dwóch nauczycieli. W obu przypadkach strzelcy mieli po 18 lat i używali karabinów typu AR-15.

Od momentu masakry w Teksasie, która miała miejsce 24 maja, w USA doszło do 20 masowych strzelanin. Jedna z nich miała miejsce w szpitalu w Tulsie w stanie Oklahoma. Napastnik zabił cztery osoby i samego siebie. – Ile jeszcze rzezi jesteśmy w stanie zaakceptować? – pytał amerykański prezydent.

Zakaz dotyczący broni szturmowej

Poprzedni zakaz dotyczący broni szturmowej został wprowadzony w 1994 r., ale ustawa wygasła po 10 latach. W tym czasie liczba masowych strzelanin spadła. Wówczas zakaz obowiązywał dziewięć kategorii broni półautomatycznej, takich jak AK-47 i AR-15. Biden przypomniał, że po tym jak ponownie pozwolono na zakup tego typu broni, liczba masowych strzelanin się potroiła. – Takie są fakty – podkreślił.

Przywódca USA poruszył także kwestię sprzedaży magazynków o dużej pojemności, które pozwalają na wystrzelenie z broni kilkudziesięciu naboi w ciągu kilku sekund. – Dlaczego, na Boga, zwykły obywatel ma mieć możliwość zakupu broni szturmowej, które mieści 300-nabojowe magazynki, pozwalające masowym strzelcom wystrzelić setki pocisków w ciągu kilku minut? – pytał Biden.

Joe Biden grzmi po masakrze w Uvalde

Prezydent USA zaznaczył, że w Uvalde musiano pobrać wymazy DNA, aby rodzice mogli zidentyfikować swoje dzieci. – Dość tego – grzmiał Biden. Polityk chciałby też, aby bardziej kontrolowano przeszłość osób, które będą chciały kupić broń, aby ta nie wpadała w ręce przestępców, uciekinierów i osób objętych zakazem zbliżania się. – Jeśli posiadasz broń, masz obowiązek ją zabezpieczyć – mówił.

Biden zaznaczył też, że USA powinny znieść ochronę przed odpowiedzialnością, która chroni producentów broni przed pozwami sądowymi za śmierć i zniszczenia spowodowane przez ich broń. – Wyobraźmy sobie, że gdyby przemysł tytoniowy był chroniony przed pozwami, to gdzie bylibyśmy dzisiaj. Specjalna ochrona przemysłu zbrojeniowego jest oburzająca – podsumował.

