Rosja żąda od Chin wsparcia. Między krajami rośnie napięcie

Informator dziennika określa ostatnie rozmowy chińsko-rosyjskie jako napięte. Jak czytamy, Chiny chcą pomagać Rosji, ale nie chcą się narażać na sankcje ze strony Zachodu. Rosja żąda utrzymania zobowiązań handlowych sprzed inwazji na Ukrainę oraz wsparcia finansowego i technologicznego, którego obecnie Rosja nie otrzymuje z uwagi na zachodnie sankcje.

„Chiny jasno określiły swoje stanowisko w sprawie sytuacji na Ukrainie i sankcji wobec Rosji” — powiedziało chińskie źródło. „Rozumiemy trudną sytuację Moskwy. Nie możemy jednak ignorować naszej sytuacji. Chiny zawsze będą działać w najlepszym interesie własnego narodu” — wyjaśnił rozmówca „Washington Post”.

„Chiny starają się być z Rosją, publicznie sygnalizować neutralność i nie być zagrożone finansowo” — stwierdził z kolei amerykański urzędnik. „Wiele z tych celów jest sprzecznych. Trudno je realizować w tym samym czasie” — dodał.

Silna więź chińsko-rosyjska

Dziennik podał, że Chiny wezwały do zakończenia wojny na Ukrainie, ale odmówiły przyłączenia się do sankcji wobec Rosji, obarczając winą za konflikt Stany Zjednoczone i ekspansję NATO w Europie.

— Przez długi czas Chiny i Rosja utrzymywały normalną współpracę w dziedzinie gospodarki, handlu i energetyki. Problemem nie jest to, kto pomoże Rosji ominąć sankcje, ale to, że normalna wymiana gospodarcza i handlowa między Rosją a Chinami została niepotrzebnie zniszczona — powiedział Liu Pengyu, rzecznik ambasady ChRL w Waszyngtonie. Dodał, że sankcje doprowadziły do sytuacji „przegranej” dla wszystkich stron i pogorszyły „i tak już trudną sytuację gospodarki światowej”.

— Chiny nie chcą pomagać Rosji w unikaniu sankcji w obawie, że Stany Zjednoczone i ich sojusznicy mogą odciąć ChRL od kluczowych technologii, w tym półprzewodników i sprzętu lotniczego, a także objąć sankcjami ich system finansowy — ocenił anonimowo jeden z urzędników w Pekinie. Mimo to Chińczycy utrzymują, że sankcje państw zachodnich wobec Rosji są nielegalne i że Chiny będą nadal prowadzić z tym krajem interesy.

„Prawdziwym powodem jest chęć zasiania niezgody między stroną chińską a rosyjską (...), ale tak się nie stanie. Nie uda im się podkopać stosunków chińsko-rosyjskich” – podsumował chiński informator „Washington Post”.

