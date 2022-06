Co się dzieje z pojmanymi przez Rosjan obrońcami Azowstalu? Nowe informacje

Informację o tym, że ukraiński wywiad wojskowy kontaktuje się z pojmanymi przez Rosjan obrońcami Azowstalu przekazał w piątek minister spraw wewnętrznych Denys Monastyrski. Szef ukraińskiego MSW poinformował, że władze dowiadują się, w jakich warunkach żołnierze są przetrzymywani i co jedzą, oraz mają informacje o możliwościach ich uwolnienia. Monastyrski nie ujawnił jednak żadnych szczegółów. – Wszyscy nasi bohaterowie trafią do Kijowa – zapewnił na antenie państwowej telewizji. – Oni na pewno wrócą i robimy wszystko, co możliwe, by to się stało – podkreślił, cytowany przez Reutersa.

Wojna na Ukrainie. Wiele tygodni walk o Mariupol

Setki walczących przez wiele tygodni w Azowstalu żołnierzy trafiło do rosyjskiej niewoli, gdy otrzymali od ukraińskiego dowództwa rozkaz przerwania walk. 20 maja dowódca pułku „Azow” Denis Prokopenko przekazał, że wyższe kierownictwo wojskowe wydało rozkaz „ochrony życia i zdrowia członków sił zbrojnych oraz zakończenia obrony miasta”.

„Pomimo ciężkich walk, obrony podczas oblężenia i braku możliwości dostarczenia pomocy humanitarnej i zbrojnej – zawsze mówiliśmy o trzech najważniejszych warunkach, dokładnie: cywile, ranni, martwi żołnierze” – zaznaczył. „Cywilów udało się ewakuować, rannym udało się dać pomoc medyczną i ewakuować z dalszą wymianą i dostarczeniem ich na terytorium kontrolowane przez władze ukraińskie. Odnośnie ciał poległych żołnierzy – proces ewakuacji trwa. Mam nadzieje, że wkrótce rodzina i Ukraina będzie mogła pochować swoich bohaterów. Sława Ukrainie” – podsumował.

Rosja oświadczyła, że broń złożyło ponad 2 tys. obrońców Azowstalu. Strona ukraińska nie potwierdziła tej liczby.

Uwięziony dowódca pułku Azow rozmawiał z żoną

Pod koniec maja brytyjski dziennik The Guardian informował, że dowódca pułku Azow rozmawiał krótko przez telefon ze swoją żoną. Kateryna Prokopenko miała usłyszeć od męża, że obrońcy kombinatu mają być więzieni w „zadowalających” warunkach. Rzekomo nie stosowano wobec nich przemocy, a żaden z Ukraińców nie został wywieziony do Rosji. – Powiedział, że nic mu nie jest i zapytał, jak się czuję (...) Jeńcy są karmieni, otrzymują wodę (...) Co będzie dalej, oczywiście nie wiemy – relacjonowała Prokopenko w rozmowie z brytyjskim dziennikiem.

