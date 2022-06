Joe Biden ewakuowany. „Prywatny samolot wleciał w zastrzeżoną przestrzeń”

„Biały Dom poinformował, że nie ma zagrożenia dla Bidena ani jego rodziny i że podjęto środki ostrożności. Po ocenie sytuacji Biden i jego żona Jill wrócili do domu w Rehoboth Beach” – podaje Associated Press. Z informacji agencji wynika, że mały prywatny samolot omyłkowo wleciał w zamkniętą przestrzeń powietrzną nad wakacyjnym domem prezydenta USA. Secret Service podał w oświadczeniu, że samolot został natychmiast eskortowany z zamkniętej przestrzeni powietrznej.

Z kolei reporter CBS News Bo Erickson napisał na Twitterze, że widział Joe Bidena jadącego do remizy strażackiej w Rehoboth Beach. Później nad domem prezydenta USA pojawiły się odrzutowce.

Teraz Secret Service ma przesłuchać pilota samolotu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że był na niewłaściwym kanale radiowym i nie stosował się do wskazówek dotyczących lotu. Jak przypomina Associated Press, do przechwytywania samolotów naruszających ograniczenia wokół miejsc, w których przebywa prezydent USA, wykorzystywane są wojskowe odrzutowce i helikoptery. „Przechwycone samoloty są przekierowywane na pobliskie lotnisko, gdzie załogi są przesłuchiwane przez organy ścigania i grożą im potencjalne sankcje karne lub cywilne” – czytamy.

