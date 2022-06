Zaskakująca decyzja Elżbiety II. Jednak pojawiła się na balkonie Pałacu Buckingham

Niedziela to ostatni dzień obchodów Platynowego Jubileuszu. Elżbieta II wydała z tej okazji odezwę do narodu, w której pisała, że była „głęboko poruszona” tym, ile ludzi pojawiło się na ulicach, aby świętować jej rocznicę koronacji. Brytyjczycy nie spodziewali się jednak, że odezwa to nie wszystko, a Elżbieta II pokaże się publicznie. W niedzielę wieczorem królowa wyszła na balkon Pałacu Buckingham w towarzystwie księcia Karola i księżnej Kamili, księcia Williama, księżnej Kate i trójki ich dzieci.

Brytyjska monarchini przez ostatnie cztery dni świętowała 70-lecie zasiadania na królewskim tronie. Świętowanie rozpoczęło się w czwartek od uroczystej parady Trooping the Colour. Elżbieta II wraz z członkami rodziny królewskiej pojawiła się na balkonie Pałacu Buckingham, a wydarzenie zwieńczył przelot samolotów Królewskich Sił Powietrznych. W piątek w katedrze św. Pawła odbyło się nabożeństwo dziękczynne za wieloletnie panowanie królowej, na którym zabrakło Elżbiety II. Jej nieobecność tłumaczono „dyskomfortem”, który odczuwała podczas parady.

Królowa Elżbieta II zrobiła Brytyjczykom niespodziankę

Z kolei w sobotę członkowie rodziny królewskiej pojawili się na torze wyścigowym Epsom Downs, gdzie obserwowali 243. edycję słynnego wyścigu konnego Derby. Z kolei wieczorem przez Pałacem Buckingham odbył się wielki koncert „Platinum Party at The Palace”, w czasie którego zaśpiewały takie gwiazdy jak m.in. Rod Steward, Alicia Keys i Diana Ross. Występy były przeplatane podziękowaniami dla Elżbiety II, nagranymi przez m.in. Daniela Craiga, Paula McCartney'a czy Michelle Obamę.

Na trybunie zasiadła liczba reprezentacja rodziny królewskiej na czele z następcą tronu księciem Karolem i jego żoną księżną Camillą, a także księciem Williamem i księżną Kate i dziećmi, które skradły całe show. Zabrakło natomiast księcia Harrego i księżnej Meghan.W wydarzeniu nie wzięła także udziału Elżbieta II. Monarchini zrobiła jednak niepoddziadziane zgromadzonym na koncercie. Tuż przed rozpoczęciem widowiska na telebimach wyemitowano 2,5-minutowy film z jej udziałem, na którym pije herbatę z misiem Paddingtonem i dzieli się kanapkami. W czasie koncertu hołd królowej złożył książę Karol.

