Zełenski odwiedził żołnierzy na froncie. „Jestem dumny z każdego, kogo tam spotkałem”

W nocy z niedzieli na poniedziałek 6 czerwca Wołodymyr Zełenski poinformował, że odwiedził żołnierzy na froncie w Donbasie. Prezydent Ukrainy spotkał się z wojskowymi w okolicach Łysyczańska pod Siewierodonieckiem i Sołedaru. – Jestem dumny z każdego, kogo tam spotkałem, z każdego, z kim uścisnąłem dłoń, z każdego, komu wyraziłem swoje poparcie – stwierdził ukraiński przywódca.

Wojna na Ukrainie. Zełenski spotkał się z rodzinami uchodźców z Mariupola

Jak podaje Ukrinform, Wołodymyr Zełenski odwiedził również Zaporoże, gdzie także spotkał się z wojskowymi oraz z uchodźcami z Mariupola. – Każda rodzina tam ma swoją historię. Większość była bez mężczyzn. Czyjś mąż poszedł na wojnę, ktoś w niewoli, ktoś niestety zmarł. Po prostu tragedia. Bez domu, bez ukochanej osoby. Ale musimy żyć dla dzieci. Są wśród nas prawdziwi bohaterowie – zaznaczył ukraiński prezydent.

W trakcie wizyty w Zaporożu doszło także do rozmów z przedstawicielami lokalnych władz. – Spotkałem się z szefem obwodowej administracji państwowej, kierownictwem miejscowej policji, Służbą Bezpieczeństwa i niektórymi burmistrzami tymczasowo okupowanych miast – potwierdził polityk.

Wojna Rosja – Ukraina. Pod okupacją tereny o powierzchni Beneluksu

– Wojska rosyjskie wkroczyły do 3 620 miejscowości na Ukrainie. 1 017 z nich zostało już wyzwolonych. Na dzień dzisiejszy około 20 proc. naszego terytorium znajduje się pod kontrolą okupantów. Prawie 125 tysięcy kilometrów kwadratowych. To znacznie więcej niż powierzchnia wszystkich krajów Beneluksu łącznie. Ok. 300 tys. km kw. jest usianych minami i niewybuchami. Prawie 12 milionów Ukraińców zostało wewnętrznymi przesiedleńcami – mówił 2 czerwca Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Ukrainy zaznaczył, że walki toczą się na obszarach oddalonych od siebie w linii prostej o 454 kilometry. W rzeczywistości linia frontu ma ponad tysiąc km. Zełenski podał również, że od początku wojny na Ukrainę spadło 2 478 pocisków, z czego większość była skierowana na obiekty cywilne. Ukraiński przywódca podziękował luksemburskim parlamentarzystom za wywieranie nacisku ws. sankcji na Kreml.

