Ukraiński sąd „aresztował” kamizelki kuloodporne z Polski

77 kamizelek kuloodpornych wartych ok. 170 tys. zł od Fundacji Otwarty Dialog dla ukraińskich wojskowych nie trafiło na front. Cenne wyposażenie utknęło we Lwowie, po kradzieży i późniejszym odnalezieniu – ustalił „Wprost”. Kamizelki są obecnie w dyspozycji sądu, jako dowód sprawie. 25 z nich miało trafić do żołnierzy jednostki A4176 w Sołedarze w obwodzie donieckim, gdzie toczą się obecnie ciężkie walki. Ich żony napisały list do sądu i policji z prośbą przyspieszenie procedur.

To była akcja jak z kryminału. We Lwowie mniej więcej dwa tygodnie temu skradzione zostały kamizelki, które miały trafić do ukraińskiego wojska, a które Fundacja Otwarty Dialog kupuje ze środków wpłacanych przez swoich darczyńców. Chodziło o sprzęt najwyższej klasy bezpieczeństwa (i w skali NATO, i w skali ukraińskiej). Gdy zostały skradzione z magazynu, sprawą zajęła się ukraińska policja. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że sprawców udało się ustalić m.in. na podstawie fragmentu numeru rejestracyjnego pojazdu, jakim się poruszali. Po kilkudziesięciu godzinach śledczy ustalili, że towar został wywieziony ze Lwowa i trafił do miejscowości, położonej bliżej granicy z Polską.