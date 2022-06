Bitwa o Donbas. Tak Putin chce reaktywować Związek Radziecki

Kreml planuje uznać okupowane tereny za posłuszną Moskwie Ukrainę, która wraz z Białorusią i Rosją mogłaby przywrócić do życia ZSRR. Niepodległa Ukraina zostałaby przez Putina uznana za tereny okupowane przez Polskę i NATO, co byłoby punktem wyjścia do dalszej inwazji, nazwanej oczywiście wyzwalaniem.

Za pomysłem wskrzeszenia trupa sowieckiego imperium ma stać Siergiej Kirijenko, zastępca szefa administracji prezydenta Rosji. Zamieszany w otrucie opozycjonisty Aleksieja Nawalnego sztabowiec Putina forsuje plan sklejenia okupowanych przez Rosję terenów obwodów donieckiego, ługańskiego i chersońskiego w jeden twór, który Moskwa uznałaby za jedyną prawdziwą Ukrainę. Na jego czele mógłby stanąć obalony w 2014 roku ukraiński prezydent Wiktor Janukowycz. Nadałoby to marionetkowemu państewku pozory związków z całą Ukrainą. Posłuszny Moskwie Janukowycz, do spółki z równie spolegliwym Aleksandrem Łukaszenką mogliby wtedy podpisać z Putinem traktat, reaktywujący dawny Związek Radziecki. W 1991 roku w Białowieży rozwiązali go ówcześni prezydenci Rosji, Ukrainy i Białorusi.