Ekspert kreśli scenariusz „nagłej śmierci” Putina. Mówi, co czekałoby Ukrainę

Dr Robert Thornton, profesor studiów nad konfliktami i bezpieczeństwem w King's College London, w rozmowie z tabloidem The Sun Online, powiedział, że rosyjscy generałowie tracą cierpliwość do swojego przywódcy. Jego zdaniem chcą, by Putin odszedł. „FSB uważa, że Putin musi zostać usunięty, ponieważ jego stosunek do Ukrainy jest za miękki” – powiedział ekspert.

Dodał, że Putin „wycofał się z Kijowa. Dopiero teraz koncentruje się na Donbasie”. Zdaniem analityka rosyjska jednostka wywiadu wojskowego, GRU, może być najlepiej przygotowana do usunięcia autokraty. Jego zdaniem jest możliwe, że wkrótce wywiad wykona ruch, jeśli zobaczy, jak wojska rosyjskie tracą grunt we wschodniej Ukrainie.

– Jeśli chcesz przeprowadzić zamach stanu, chcesz zachować go w tajemnicy i zrobić to bardzo cicho. Można zmusić do tego GRU, a w ciągu ostatnich kilku tygodni jednostka otrzymała coraz więcej władzy – zauważył ekspert.

Ekspert: Putin może dostać „nagłego ataku serca”

Analityk twierdzi, że scenariusz przewrotu mógłby wyglądać następująco: mała grupa starszych oficerów bezpieczeństwa zwraca się do Putina z ultimatum – opuści urząd albo zostanie zabity. Wtedy w zależnej od władz telewizji ludzie usłyszą, że „Putin nie czuje się dobrze, a potem że macie nowego przywódcę”. – Ktoś powiedziałby: „Biedny pan Putin miał atak serca, po całym wysiłku związanym ze „specjalną operacją wojskową (określenie propagandy rosyjskiej na wojnę – red.), a my powierzyliśmy komuś zwierzchnictwo” – kontynował. Jego zdaniem Rosjanie nie mieliby problemu, by uwierzyć w tę wersję, tak jak w przypadku zgonu Leonida Breżniewa (istnieje teoria o tym, że został zamordowany na zlecenie byłego szefa KGB, Jurija Andropowa).

Analityk spekuluje, że zmiana na Kremlu mogłaby mieć dramatyczne konsekwencje dla Ukrainy i doprowadzić do zaostrzenia kursu wobec wojny. –Jeśli doszłoby do zamachu stanu, w którym Putin będzie obalony, zostanie on zastąpiony przez kogoś bardziej radykalnego. Kogoś, kto jest twardszy w wojnie na Ukrainie niż Putin – zauważył dr Thornton.

Powiedział, że miejsce Putina mógłby zająć generał Walery Gierasimow, który stoi na czele armii rosyjskiej, lub ultranacjonalista Aleksander Bortnikow, który kieruje FSB.

Ekspert o wojnie: Nie ma łatwego wyjścia dla obu stron

Dr Thornton zwraca też uwagę na to, dlaczego Rosja nie będzie skłonna wycofać się z wojny.

– Rosjanom wmawiano, że toczą się wojna z nazistami, więc ten, kto przejmie władzę, nie może nagle powiedzieć: „och, poddajemy się. Wycofujemy się z Ukrainy – zwrócił uwagę.

Dodał, że nie widzi łatwego wyjścia z obecnej sytuacji. –Jak zorganizować porozumienie pokojowe z tymi, którzy według Rosjan są nazistami, a według Ukraińców to druga strona postępuje jak naziści? Nie widzę rozwiązania – podsumował. – W każdym razie: Putin nie będzie żył już długo. Umrze albo zostanie usunięty. Tak to widzę – stwierdził.

