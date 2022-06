Rzeczniczka MSZ Rosji ostrzegła dziennikarzy z USA. Dostali ultimatum

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji przeprowadziło rozmowę z amerykańskimi mediami w Rosji – poinformowała prokremlowska propagandowa agencja RIA Novosti. W spotkaniu z rzeczniczką rosyjskiego MSZ Maria Zacharową wzięli udział przedstawiciele m.in. „Wall Street Journal”, CNN, AP, Alhurra TV oraz kilku innych mediów.

Maria Zacharowa ostrzegła dziennikarzy z USA

Feras Almardini, korespondent ostatniego z wymienionych tytułów, arabskojęzycznej telewizji z siedzibą w USA przekazał, że on i jego koledzy zostali ostrzeżeni przed możliwymi działaniami odwetowymi, jeśli Waszyngton nie zmieni swojego podejścia do rosyjskich dziennikarzy pracujących w Stanach Zjednoczonych.

– Na razie dano nam trzy miesiące. Jeśli stosunek do rosyjskich mediów w Waszyngtonie się nie zmieni, to prawdopodobnie będzie jakaś reakcja – powiedział dziennikarz Alhurra TV pytany o przebieg spotkania.

Rzeczniczka MSZ Rosji odpowiada Stanom Zjednoczonym

O innych warunkach, które przedstawiła rosyjska dyplomacja, donosi z kolei Radio Swaboda i Wolna Europa. Samo spotkanie było poświęcone „roli platform internetowych w sporze Rosji z Zachodem”. Wydalenie amerykańskich dziennikarzy i przedstawicieli mediów ma być uzależnione od decyzji platformy streamingowej YouTube, która blokuje briefingi prasowe Zacharowej.

– Jeśli zablokujecie następną konferencję, to jeden dziennikarz lub jeden amerykański serwis medialny wróci do domu. To wszystko. Jeśli kolejny briefing zostanie zablokowany, wymienimy konkretne nazwisko lub medium, które pojedzie do domu – powiedziała rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji. Zacharowa nie wymieniła, które konkretnie konferencje zostały zablokowane.

