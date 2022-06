Okładka „Wprost” odbiła się szerokim echem. Garri Kasparow: Świetna

Prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Olaf Scholz nad słuchawką, której drugi koniec prowadzi do Władimira Putina, skąpanego we krwi. To obraz, który widać na najnowszej okładce tygodnika „Wprost”. Okładka, której autorem jest Paweł Kuczyński, odbiła się szerokim echem nie tylko w Polsce, ale także na świecie.

Udostępniło ją w mediach społecznościowych wielu dziennikarzy i komentatorów. Wśród nich są m.in. Oliver Carroll, korespondent brytyjskiego tygodnika „The Economist”, Guillaume Ptak, korespondent francuskiego dziennika „Les Echos”, Philipp Fritz, korespondent niemieckiego dziennika „Die Welt”, Ilario Piagnerelli z włoskiej telewizji RaiNews24, Thomas Dudek z magazynu „Cicero”, profil „Business Ukraine magazine”, czy były poseł rosyjskiej Dumy Ilya Ponomarev.

Garri Kasparow o okładce „Wprost”: Świetna

Okładkę „Wprost” skomentował także Garri Kasparow, arcymistrz szachowy, rosyjski opozycjonista. „Świetna okładka polskiego magazynu” – napisał, a w dalszej części dodał, że „jeden podarowany pocisk” bardziej przyczynia się do zakończenia „ludobójczej wojny Putina”, niż „100 godzin telefonów od Macrona i Scholza, które tylko przekonują Putina, że może zakończyć sprawy na swoich warunkach, kiedy tylko zechce”.

Wojna na Ukrainie trwa już ponad 100 dni. Od początku – wbrew kłamliwej narracji Kremla – wojsko podległe Władimirowi Putinowi atakuje nie tylko cele militarne, ale również obiekty zamieszkałe przez ludność cywilną. Z powodu pogwałcenia przez Rosję prawa międzynarodowego i ataku na niepodległe państwo – na kraj agresora zostały nałożone sankcje.

