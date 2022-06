Minister obrony Rosji o postępach na wschodzie Ukrainy. Wskazał cel ofensywy

Minister obrony Rosji stwierdził, że rosyjskie wojska kontrolują 97 proc. obwodu ługańskiego. Siergiej Szojgu wyjaśniał, że armia zajęła m.in. dzielnice mieszkalne Siewierodoniecka. Kolejnym celem ma być przejęcie kontroli nad strefą przemysłową na obrzeżach miasta oraz nad pobliskimi miejscowościami – poinformowała agencja Associated Press.

Siewierodonieck, centrum administracyjne obwodu ługańskiego, jest w ostatnich dniach głównym celem rosyjskich ataków oraz jednym z dwóch miast Donbasu oprócz Lisiczańska, które stawia opór rosyjskiemu najeźdźcy. Minister obrony Rosji ujawnił, że wojska kontynuują ofensywę w kierunku Popasnej. Dodał, że rosyjska armia zajęła Łyman i Swiatohirśk oraz 15 innych miast w regionie. Pod koniec maja Władimir Putin miał postawić swoim wojskom ultimatum ws. zajęcia terenu.

Wojna na Ukrainie. Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu o sytuacji na froncie

Szczegóły z telekonferencji Szojgu przekazała również rosyjska agencja TASS. Rosja miała też otworzyć korytarz lądowy na Krym. Rosyjskie Ministerstwo Obrony razem z Kolejami Rosyjskimi miały stworzyć warunki do wznowienia pełnoprawnego ruchu pomiędzy Rosją, Donbasem, Ukrainą i Krymem na sześciu odcinkach kolejowych o długości około 1 200 kilometrów.

Dodatkowo Rosjanie mieli wziąć do niewoli 6 489 ukraińskich wojskowych, z czego 126 żołnierzy zostało schwytanych w ciągu ostatnich pięciu dni. Reuters podał z kolei, że Rosjanie mieli także rozminować okupowane na Ukrainie porty w Mariupolu oraz Berdiańsku, a także sprawić, że stały się one gotowe do wznowienia eksportu zboża.

