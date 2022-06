Moskiewski rabin uciekł z Rosji. Nie chciał poprzeć wojny

Pinchas Goldschmidt wyjechał z Rosji w marcu. Razem z żoną mieli na Węgrzech zbierać fundusze dla ukraińskich uchodźców. „The Jerusalem Post” podaje, że rabin na razie nie planuje wracać do Moskwy i będzie sprawował obowiązki na uchodźstwie, co potwierdza jego synowa Avital Chizhik-Goldschmidt.

„Mogę wreszcie podzielić się informacją, że moi teściowie, Pinchas i Dara Goldchmidtowie, byli poddawani naciskom ze strony władz rosyjskich, by publicznie poparli »operację specjalną« na Ukrainie – i odmówili” – napisała na Twitterze. „Przylecieli na Węgry dwa tygodnie po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Są teraz na wygnaniu ze społeczności, którą kochali i budowali, w której wychowywali swoje dzieci przez ponad 33 lata” – dodała w kolejnym poście.

Praca „zdalna”

Sam Goldschmidt powiedział Jerusalem Post, że jest mu przykro z powodu tego, co się dzieje i jest to katastrofa dla społeczności. „Nie określam siebie jako wygnanego rabina, jestem rabinem, który nie mieszka w swojej społeczności” – dodał. Póki co jednak nie planuje wracać do kraju i będzie przewodził diasporze z Jerozolimy.

Próba zamachu stanu

Siedmioletnia kadencja Goldschmidta kończyła się w tym tygodniu. „Jerusalem Post” podaje, że niektórzy rabini byli przeciwni jego reelekcji. „Wielu rabinów i urzędników żydowskich było zaangażowanych w próby skłonienia społeczności do głosowania na innego kandydata, lecz naciski ze strony starszych rabinów izraelskich, w tym dwóch rabinów naczelnych, odniosły skutek – Goldschmidt pozostał na stanowisku” – pisze gazeta.

Według słów jednego ze źródeł dziennika w gminie żydowskiej, „nie powiodła się próba zamachu stanu”. Starsi rabini w liście do pozostałych rabinów wskazali, że „muszą się zjednoczyć aby stać na straży niezależności rabinów, ponieważ nie daj Boże, będzie jakakolwiek interwencja z zewnątrz”.

