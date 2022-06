Drugi etap „operacji specjalnej” rozegra się w Mołdawii? Rosja straszy, politycy rozważają zjednoczenie z Rumunią

Wojna w Ukrainie to realne zagrożenie dla sąsiadującej z nią Mołdawii. Rosja straszy kraj drugim etapem „operacji specjalnej” i planami stworzenia korytarza lądowego w Naddniestrzu, gdzie rzekomo „występują przypadki łamania praw etnicznych Rosjan”. Kilka tygodni temu były premier Mołdawii wezwał do zjednoczenia kraju z Rumunią, aby móc bronić się przed ewentualnym zagrożeniem militarnym. „Będzie to możliwe tylko przy wsparciu tej inicjatywy przez mieszkańców” – zapowiedziała prezydentka Mołdawii, Maia Sandu. Ale mieszkańcy są podzieleni.

Obawy przed inwazją związane są z napiętą sytuacją w naddniestrzańskim regionie separatystycznym na lewym brzegu Dniestru oraz atakiem Rosji na Odessę na południu Ukrainy – zaledwie 60 kilometrów od najbliższego mołdawskiego miasta granicznego, Palanca. Jednocześnie Mołdawia, najbiedniejsze państwo Europy, przyjmuje największą liczbę ukraińskich uchodźców w przeliczeniu na mieszkańca – od wybuchu wojny wspólną granicę przekroczyło ponad 350 tys. osób, a kraj liczy zaledwie 2,6 mln obywateli. Ostatnio Mołdawia, podobnie jak Ukraina i Gruzja, mocno przyśpieszyła z procesem integracji europejskiej. Z kolei wojna w Ukrainie zmieniła perspektywę Brukseli i dała krajom Partnerstwa Wschodniego szansę na wstąpienie do Unii. Jednak ich rzeczywista akcesja będzie zależała od negocjacji z UE, woli politycznej i od wyników wewnętrznych reform w każdym z tych państw. W przypadku Mołdawii największym problemem jest przede wszystkim tocząca kraj korupcja. Unia to światło w tunelu Na brukselskich salonach prezydent Mołdawii Maia Sandu jest lubiana, dlatego czuje się tam swobodnie. Proeuropejski kurs, który nadała swojemu krajowi po objęciu władzy dwa lata temu, jest pozytywnie przejmowany nie tylko w UE, ale i w samej Mołdawii. Utrzymać jednomyślność pomaga większość w parlamencie, która obecnie należy do związanej z prezydent Partii Działania i Solidarności (PAS). Po inwazji Rosji na Ukrainę, na początku marca 2022 r., Mołdawia złożyła formalny wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej. W rezolucji przyjętej 5 maja Parlament Europejski wezwał do przyznania jej statusu kraju kandydującego. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel zapewnił, że „Mołdawia ma miejsce w europejskiej rodzinie”, jest to jednak miejsce specyficzne. Emmanuel Macron, prezydent przewodniczącej w tym półroczu w UE Francji, doprecyzował, że w przypadku Gruzji, Ukrainy i Mołdawii chodzi raczej o bycie „częścią europejskiej społeczności politycznej”, z perspektywą przyłączenia się do tej właściwej dopiero za kilkanaście lat.