Niepokojące doniesienia z Dalekiego Wschodu. Chiny zbudowały drugą zagraniczną bazę wojskową

Z ustaleń amerykańskiego dziennika wynika, że inwestycja została realizowana w całkowitej tajemnicy. Zarówno władze w Pekinie, jak i w Phnom Penh oficjalnie zdementowały te doniesienia.

Powstanie bazy wbrew lokalnemu prawu

Baza jest zlokalizowana w kambodżańskim porcie wojennym Ream na Zatoką Tajlandzką, który został znacznie powiększony. Dobudowana część, która zostanie oddana do użytku w czwartek, zostanie oddana do wyłącznej dyspozycji chińskiej marynarki.

Trudno się dziwić wspomnianym wcześniej zaprzeczeniom. Konstytucja Kambodży wyklucza możliwość stacjonowania obcych armii na terenie tego kraju. Dziennikarzom „Washington Post” udało się jednak dotrzeć do przedstawiciela władz Chin, który anonimowo potwierdził ich ustalenia.

Chiny mają już bazę w strategicznym miejscu Afryki

Baza w Ream będzie drugą bazą chińskiej marynarki wojennej poza granicami Chin. Pierwsza baza funkcjonuje już w Dżibuti, niewielkim kraju na wschodnim wybrzeżu Afryki, gdzie łączą się Morze Czerwone i Ocean Indyjski.

To strategiczne miejsce na mapie świata, które umożliwia kontrolowanie dostępu do Kanału Sueskiego. Właśnie dlatego w Dżibuti swoje zagraniczne bazy ulokowały także inne kraje, np. Stany Zjednoczone, płacąc za to miliony dolarów rocznie.

Chiny chcą zmienić układ sił w Azji

Informacja o powstaniu chińskiej bazy w Kambodży budzi niepokój w kontekście konfliktu na linii Tajwan-Chiny. Władze w Pekinie konsekwentnie traktują wspomnianą wyspę jako zbuntowane terytorium Chin i tym samym dążą do przejęcia nad nim kontroli. Praktycznie rzecz biorąc, jednym gwarantem niepodległości Tajwanu są Stany Zjednoczone.

Tymczasem w połowie maja donosiliśmy, że chińska armia przeprowadza symulacje ataków na tajwański port wojenny Suao oraz amerykańską bazę wojskową na wyspie Guam na Oceanie Spokojnym, która stanowiłaby kluczowy element wsparcia Tajwańczyków w walce z najeźdźcą.

Nietrudno domyślić się, że stacjonowanie chińskiej marynarki wojennej nad Zatoką Tajlandzką w znaczącym stopniu przyczyni się do zmiany układu sił pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi na Dalekim Wschodzie.

