Zemsta Rosji na Zełenskiej. Pierwsza Dama straciła mieszkanie

Od 106 dni ukraińskie wojska skutecznie odpierają ataki ze strony Rosjan. Władimir Putin postanowił więc uderzyć w żonę prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Deputowany do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej Siergiej Obuchow zgłosił postulat odebrania mieszkania Pierwszej Damie. Chodzi o nieruchomość znajdującą się na terenie okupowanego Krymu.

Luksusowy apartament Zełenskiej

Z informacji Ukraińskiej Prawdy wynika, że mieszkanie Ołena Zełenska stała się właścicielką lokalu w 2013 roku. Mieszkanie znajduje się w luksusowym kompleksie mieszkaniowym przy pałacu Liwadia i ma powierzchnię ponad 129 metrów kwadratowych. Z oświadczenia majątkowego Wołodymyra Zełenskiego wynika, że całkowita wartość nieruchomości wynosi 1,3 mln hrywien czyli około ponad 160 tys. dolarów według ówczesnego kursu.

W 2019 roku Reuters donosił, że mieszkanie zostało kupione za mniej niż połowę wartości rynkowej od oligarchy Ołeksandra Buriaka. Doniesienia te były dementowane przez współpracowników ukraińskiego prezydenta. Zapewniano, że lokal nie zostanie wystawiony na sprzedaż a para prezydencka będzie z niego korzystać dopiero po wyzwoleniu Krymu.

Nacjonalizacja ukraińskich majątków

Już pod koniec kwietnia apartament należący do Ołeny Zełenskiej znalazł się na przygotowanej przez władze Krymu liście nieruchomości należących do ukraińskich polityków i biznesmenów, które miały podlegać nacjonalizacji. W spicie umieszczono m.in. lokale należące do dyrektora ukraińskiego Biura Antykorupcyjnego - Artema Sytnika, prezesa Narodowego Banku Ukrainy - Kiryła Szewczenki oraz byłego prezesa Sądu Konstytucyjnego - Ołeksandra Tupickiego.

