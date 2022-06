Wołodymyr Zełenski wylewnie dziękuje Andrzejowi Dudzie. „Przyjaciel wszystkich Ukraińców”

– Jestem wdzięczny prezydentowi Polski Andrzejowi Dudzie, przyjacielowi wszystkich Ukraińców, za to, że wyruszył teraz w specjalną podróż po krajach Europy, by popierać europejską perspektywę naszego państwa – powiedział na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych ukraiński przywódca.

Wołodymyr Zełenski przekazał, że jeszcze w czerwcu Ukraina ma otrzymać ważną decyzję w sprawie kandydatury do UE. – Wszyscy nasi przyjaciele, dyplomaci pracują teraz nad tym – podkreślił prezydent.

Europejska podróż Andrzeja Dudy

Wołodymyr Zełenski nawiązał w swoim wystąpieniu do cyklu spotkań Andrzeja Dudy z europejskimi przywódcami. Prezydent chce przekonać polityków do poparcia szybkiej ścieżki akcesji dla Ukrainy do UE.

Andrzej Duda przybył w środę 8 czerwca do Portugalii, gdzie w Bradze spotkał się z prezydentem Marcelo Rebelo de Sousą. Przywodcy rozmawiali o Ukrainie i jej szansach na uzyskanie statusu kandydata do członkostwa w UE. Wśród poruszonych tematów była także wizja światowego kryzysu żywnościowego spowodowanego przez rosyjską agresję i reperkusje migracyjne. Na 9 czerwca zaplanowano spotkania z premierem Portugalii oraz prezydentem Włoch.

Następnie Andrzej Duda poleci do Bukaresztu, gdzie w piątek 10 czerwca zbiera się szczyt przywódców Bukaresztańskiej Dziewiątki, zrzeszającej kraje położone na wschodniej granicy NATO: Bułgarię, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację i Węgry.

Prezydentowi Polski miała towarzyszyć Zuzanna Czaputowa. Prezydent Słowacji musiała zrezygnować z wizyt z powodu pozytywnego testu na koronawirusa.

