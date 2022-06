Zidentyfikowano rosyjskich katów, którzy zorganizowali piwnicę śmierci. Listę zmarłych prowadzono na ścianie

Prokuratura Generalna Ukrainy razem z Prokuraturą Obwodowa w Czernichowie, wywiadem, policją i Państwowym Biurem Śledczym zidentyfikowały i zaocznie skazały kolejnych ośmiu żołnierzy Sił Zbrojnych Rosji za złamanie prawa wojennego i zabójstwa. Podczas śledztwa ustalono, że w czasie okupacji miejscowości Jahidne w obwodzie czernihowskim, w marcu 2022 r., wojskowi zagonili i siłą przetrzymywali w piwnicy szkoły ponad 300 osób, w tym 77 dzieci.

Wojna na Ukrainie. Zidentyfikowano i zaocznie skazano rosyjskich żołnierzy

Rosyjscy żołnierze grozi mieszkańcom miejscowości bronią oraz spowodowaniem u nich obrażeń ciała. Zatrzymani znajdowali się w nieludzkich warunkach. Przed sprowadzeniem do piwnicy zmuszono ich do rozebrania się do naga w obecności innych osób pomimo panującego wówczas mrozu. Przetrzymywani cywile nie mieli dostępu do świeżego powietrza, wody pitnej oraz żywności. Panował zaduch, a do pomieszczenia nie docierało światło dzienne.

Z tego powodu od 9 do 28 marca zmarło 10 osób. Żołnierze rosyjskich sił zbrojnych zabronili pochowania pojedynczych zmarłych. Minimalną liczbę ustalili na pięć. Za złamanie tego zakazu otworzono ogień z ostrej amunicji, a cywile byli zmuszeni chować się w wykopanych grobach. Prokuratura Generalna Ukrainy podkreśliła, że już wcześniej zidentyfikowała w tej sprawie Rosjanina. Trwa ustalanie tożsamości pozostałych osób zaangażowanych w zbrodnie przeciwko cywilom.

Wojna Rosja – Ukraina. Iryna Wenediktowa o zdarzeniach w Jahidne

Szczegóły sprawy podała również w mediach społecznościowych prokurator generalna Ukrainy Iryna Wenediktowa. Podkreśliła, że Rosjanie szukali patriotycznych tatuaży i mundurów wojskowych. Podczas łapanek kradli pralki, telewizory, kuchenki mikrofalowe czy czajniki elektryczne. Mieszkańcom zabrano telefony i zagrożono, że jeśli znajdą u kogoś komórkę, to zabiją co piątego mężczyznę.







Wenediktowa stwierdziła, że cywili stali się dla Rosjan „żywą tarczą” gwarancją, że nie zostaną zaatakowani. Najmłodsza z przetrzymywanych osób miała 1,5 miesiąca, a najstarsza 93 lata. Prokurator generalna Ukrainy zwróciła uwagę, że w czasie gehenny w piwnicy śmierci w miejscowości zabito kolejnych 17 osób. Wenediktowa opublikowała wizerunki i tożsamość Rosjan oraz poprosiła o kontakt, jeśli ktoś ma więcej informacji i popełnianych przestępstwach.

