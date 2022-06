Władimir Putin odwołał coroczne wydarzenie. Pierwszy taki przypadek od 18 lat

Władimir Putin co 12 miesięcy rozmawiał telefonicznie z obywatelami Rosji. Wydarzenie znane pod nazwą „Bezpośrednia linia z Władimirem Putinem” odbywało się od 2004 roku i było transmitowane w telewizji. Tym razem miało do niego dojść podczas Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Petersburgu, które zaplanowano od 15 do 18 czerwca. Rozmowa została jednak odwołana.

Rzecznik Kremla powiedział dziennikarzom, że do rozmowy z prezydentem Rosji dojdzie nie wcześniej niż w lipcu – poinformowała rosyjska agencja TASS. Dmitrij Pieskow zaznaczył, że nowa data wydarzenia „nie została jeszcze ustalona”, ale trwają „rutynowe przygotowania” dotyczące kwestii technicznych, jak i jego treści.

Dmitrij Pieskow o odwołaniu „Bezpośredniej linii z Władimirem Putinem”

– Jest to bardzo skomplikowane, rozległe wydarzenie. Rutynowe przygotowania są w toku, ale wejdą w końcową fazę dopiero po ustaleniu daty – stwierdził rzecznik Kremla. Nie podał jednak ram czasowych. Pieskow stwierdził, że nieprawdą jest, że Putin będzie rozmawiał z mieszkańcami Donbasu, zarówno z cywilami jak i wojskowymi podczas sesji pytań i odpowiedzi.

Rzecznik Kremla nie podał oficjalnego powodu odwołania rozmowy z rosyjskim przywódcą. Komentatorzy spekulują, że rozmowę przełożono z powodu obaw, że Putin zostanie zasypany gradem „wrogich” pytań, które byłyby związane z wojną na Ukrainie – zaznaczyło brytyjskie Metro.

Prezydent Rosji nie weźmie udziału w sesji Q&A. Mnożą się domysły

Według innych wpływ na decyzję mógł mieć stan zdrowia prezydenta Rosji. Podczas sesji pytań i odpowiedzi w poprzednich latach Putin odpowiadał zwykle na około 70 pytań. W związku z tym rosyjski przywódca mógłby mieć problem, aby pozostać przez trzy lub cztery godziny podczas trwania programu na żywo.

Wcześniej przełożono również inne wydarzenie z udziałem Putina, do którego dochodziło regularnie. Chodzi o przemówienie do Zgromadzenia Federalnego Rosji. Pierwotnie miało się ono odbyć w kwietniu, ale zostało przełożone i nie podano kiedy może do niego dojść.

