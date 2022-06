Mariupol. Rosjanie koparkami zbierają ciała cywilów i gruz. „Wściekłość”

Doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko poinformował na Telegramie, że w wyniku rosyjskich ostrzałów najbardziej ucierpiała lewobrzeżna dzielnica miasta, szczególnie w okolicy ulic Moskowskiej i Vladimirsjkiej.

„Ludzie zostali odcięci od możliwości wyjazdu do stosunkowo bezpiecznego (w lutym i marcu) centrum Mariupola. Nigdy nie dowiemy się, ilu mieszkańców zginęło, ich ciała nadal są pod gruzami. Teraz razem ze śmieciami zostaną zakopane na śmietniku. Brak słów. Tylko wściekłość” – napisał. Andriuszczenko do wpisu dołączył film, na którym widać sprzęt budowlany ładujący do wywrotki pozostałości zbombardowanego budynku mieszkalnego.

Sytuacja epidemiczna może się wymknąć spod kontroli?

Doradca mera Mariupola zwraca również uwagę na problem gospodarowania zwykłymi odpadami. Na ulicach zalegają tysiące worków pełnych śmieci. „Według oświadczeń władz okupacyjnych Mariupola, sytuacja epidemiologiczna jest pod kontrolą. Blokady zostały zdemontowane. Śmieci zostały usunięte z ulic. Morze jest czyste. Ale to nieprawda” – napisał. Mariupol podczas bombardowań został niemal doszczętnie zniszczony. Osoby, które pozostają w mieście nie mają dostępu do bieżącej wody oraz prądu i gazu.

Ukraińcy na polu minowym

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zwraca uwagę, że Rosjanie chcą się posunąć do kolejnego okrucieństwa. Z przechwyconych rozmów telefonicznych wynika, że okupanci w Mariupolu planują wypuścić ukraińskich jeńców wojennych wprost na zaminowany teren. Nazwali to „rozminowywaniem w sposób naturalny”. SBU podkreśla, że operacja jest już uzgodniona z lokalnymi kolaborantami.

