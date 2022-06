10 metrów i kilka ton. W Europie znaleziono szczątki największego dinozaura świata

Na południowo-zachodnim wybrzeżu wyspy Wight należącej do archipelagu Wysp Brytyjskich odnaleziono szczątki największego dinozaura lądowego w Europie. Według paleontologów, żyjący około 125 milionów lat temu drapieżnik, mierzył ponad 10 metrów długości.

– To było ogromne zwierzę, przekraczające 10 metrów długości i prawdopodobnie ważące kilka ton. Sądząc po niektórych wymiarach, wydaje się, że reprezentuje jednego z największych drapieżnych dinozaurów, jakiego kiedykolwiek znaleziono w Europie. A może nawet największego z dotychczas znanych – powiedział doktorant Chris Barker, który prowadził badania.

Spinozaury – co o nich wiadomo?

Spinozaur, bo o nim mowa, miał charakterystyczny pysk, przypominający dzisiejszego krokodyla. Drapieżnik dostał przydomek „spinazouryd z białej skały” od warstwy geologicznej, w której znaleziono szczątki. A to, co znaleziono, to części kości miedniczej i ogonowej. Zespół zbada kości pod mikroskopem, aby dowiedzieć się więcej o tempie wzrostu dinozaura i jego potencjalnym wieku.

– Mamy nadzieję, że z czasem pojawią się dodatkowe szczątki – powiedział współodkrywca Darren Naish. Odkrycie jest kontynuacją wcześniejszych prac nad spinozaurydami, przeprowadzonych przez zespół Uniwersytetu w Southampton, który opublikował badanie dotyczące odkrycia dwóch nowych gatunków w 2021 roku.

Ze zgromadzonego materiału badawczego wynika, że spinozaury spędzały dużo czasu albo w wodzie, albo w jej pobliżu. Ryby stanowiły znaczną część ich diety. Nie jest jednak jasne, czy łowiły ryby, czy też łapały te, które zostały wyrzucone na brzeg.

