Kolejny blamaż kanclerza Scholza. Są dowody, że Niemcy kłamią w sprawie dostaw broni dla Ukrainy

Olaf Scholz zaplątał się we własne kłamstwa, wycofując się chyłkiem z podjętych wcześniej zobowiązań pomocy dla walczącej z Rosją Ukrainy. Najnowszy przykład mijania się z prawdą dotyczy samobieżnych wyrzutni rakietowych M270, niezbędnych do powstrzymania ofensywy rosyjskiej w Donbasie. Niemcy wstrzymali się z ich wysłaniem Ukrainie, używając zupełnie nieprawdziwych tłumaczeń.

Wyrzutnie trzeba ponoć przeprogramować, by mogły używać stosowanych przez Ukraińców amerykańskich pocisków GMLRS, co wedle Berlina potrwać ma do końca roku. Problem polega na tym, że sami Niemcy strzelają tymi pociskami z M270 przynajmniej od 2019 roku.

Dowód na filmie