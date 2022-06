Papież Franciszek upomina księży. „Koronki babci można nosić tylko czasem”

Podczas audiencji w Watykanie papież Franciszek był wyjątkowo bezpośredni w opiniach o pełnionej przez duchownych z Sycylii posłudze. – Jak się miewa reforma, którą wprowadził Sobór? Co z liturgią? – pytał zebranych. – Ja nie wiem, bo nie chodzę na msze na Sycylii i nie wiem, jakie kazania wygłaszają księża. Czy głoszą je tak, że ludzie wychodzą na papierosa, a potem wracają? Czy to są kazania, w których mówi się o wszystkim i o niczym? – zastanawiał się Franciszek.

Księża ubrani w koronki

Papież zwracał uwagę, że wierni potrzebują kazań, które poruszą dusze wiernych. – Pamiętajcie, że po ośmiu minutach uwaga słabnie. Ludzie chcą treści – myśli, uczucia, obrazu – które będą nosić przez cały tydzień – apelował do duchownych.

– A jak odprawiana jest msza? Ja tam nie chodzę, ale widziałem zdjęcia. Mówię jasno. Moi drodzy, dalej koronki? Gdzie my jesteśmy? 60 lat po Soborze! – stwierdził papież. Następnie powiedział, że trzeba „trochę zaktualizować sztukę, modę liturgiczną”. – Można czasem nosić jakąś koronkę babci, ale tylko czasem – dodał.

Sycylijczycy oczekują wsparcia

– Na Sycylii ludzie nadal zwracają się do kapłanów jako do przewodników duchowych i moralnych, ludzi, którzy mogą również przyczynić się do poprawy życia obywatelskiego i społecznego wyspy, wspierać rodzinę i być punktem odniesienia dla dorastającej młodzieży – mówił do duchownych.

Podczas audiencji papież nawiązał on do trudnej sytuacji społecznej, która na Sycylii od lat wykazuje wyraźny regres. Dobitnym tego przejawem jest wyludnianie się wyspy, spowodowane zarówno spadkiem liczby urodzeń, jak i masową emigracją młodych ludzi. Nieufność wobec instytucji Kościoła osiąga wysoki poziom.

Czytaj też:

Pójdzie w ślady Benedykta XVI? Mnożą się spekulacje wokół pontyfikatu papieża Franciszka