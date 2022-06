Atak nożownika na uczelni w Hamm. Studenci obezwładnili napastnika

Cztery osoby zostały ranne w wyniku ataku nożownika, do którego doszło w piątek 10 czerwca na uczelni wyższej w Hamm, w zachodniej części Niemiec. Jak podaje Deutsche Welle, podejrzewany w sprawie 34-letni mężczyzna miał zostać zatrzymany przez studentów, którzy obezwładnili go i pilnowali do momentu przyjazdu policji.

Atak nożownika na uczelni wyższej. Cztery osoby zostały ranne

Z nieoficjalnych doniesień wynika, że nożownik wszedł do budynku i zaczął atakować ludzi, którzy przebywali na korytarzu, a następnie skierował się na salę wykładową, gdzie został zatrzymany. Wiadomo, że wśród poszkodowanych jest jeden mężczyzna i trzy kobiety. Obrażenia jednej osoby były na tyle poważne, że została przetransportowana helikopterem do placówki medycznej.

W sprawie jest wiele niewiadomych, a do przestrzeni medialnej przedostają się jedynie szczątkowe informacje. Śledczy nie ujawnili, czy napastnik był studentem uczelni, na terenie której zaatakował. Funkcjonariusze prowadzą działania w celu ustalenia wszelkich okoliczności zdarzenia, w tym motywu, którym miał kierować się 34-latek.

